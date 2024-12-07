شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية السعودية للمحافظة على التراث عضوًا في لجنة التقييم باليونسكو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الدولية الحكومية لاتفاقية 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لمنظمة التربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) مساء الجمعة، في اجتماعها السنوي، ترشيح عضوية الجمعية السعودية للمحافظة على التراث في هذه اللجنة كأول جمعية سعودية تحظى بعضوية لجنة التقييم أثناء دورة عام 2025 وذلك لمدة أربع سنوات.

وأكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر بن عبدالعزيز رئيسة مجلس إدارة الجمعية، أن العضوية لم تتحقق إلّا بوجود الدعم من وزارة الثقافة ومن اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم والمندوبية الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى منظمة اليونسكو في باريس. الجمعية السعودية للمحافظة على التراث، أول جمعية سعودية تُعتمد كعضو مقيّم للتراث غير المادي باليونسكو.This is a Twitter Status— الجمعية السعودية للمحافظة على التراث (@shps_sa) https://twitter.com/shps_sa/status/1865108624021844020?ref_src=twsrc%5Etfw الحفاظ على التراث الثقافي وتأتي العضوية نتيجة الخبرة المكتسبة للجمعية السعودية للمحافظة على التراث منذ تأسيسها في عام 2010 في تطبيق سياسات وتوجيهات منظمة اليونسكو في عملية الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي وصونه ونقله للأجيال القادمة.

يُذكر أن اللجنة تتكون من عدد ستة خبراء دوليين وست جمعيات معتمدة لدى منظمات اليونسكو لتقييم الملفات التي يتم ترشيحها للانضمام لقائمة التراث الثقافي غير المادي للإنسانية لدى منظمة اليونسكو ومدى استيفائها للمعايير والشروط للتسجيل على القائمة.

