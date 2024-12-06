شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ السيدة "نيتومبو" لفوزها بانتخابات الرئاسة في ناميبيا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيدة نيتومبو ناندي ندايتوا، بمناسبة فوزها بالانتخابات الرئاسية في جمهورية ناميبيا.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب جمهورية ناميبيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب جمهورية ناميبيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب جمهورية ناميبيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
تهنئة ولي العهدكما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة السيدة نيتومبو ناندي ندايتوا، بمناسبة فوزها بالانتخابات الرئاسية في جمهورية ناميبيا.
وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب جمهورية ناميبيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.