شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق خلال ممارسة السباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذت فرق البحث والإنقاذ في حرس الحدود بمنطقة عسير مواطنًا من الغرق في أثناء ممارسة السباحة، وقدمت المساعدة له.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والاتصال بالرقمين 911 في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و994 في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

