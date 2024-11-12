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عسير.. حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق خلال ممارسة السباحة

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الدمام - شريف احمد - أنقذت فرق البحث والإنقاذ في حرس الحدود بمنطقة عسير مواطنًا من الغرق في أثناء ممارسة السباحة، وقدمت المساعدة له.
وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والاتصال بالرقمين 911 في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و994 في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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