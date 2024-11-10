شكرا لقرائتكم خبر عن في جدة وجازان.. إحباط 3 عمليات لتهريب وترويج مواد مخدرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين في محافظة جدة القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص. عمليتان في جازان وألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين في منطقة جازان القبض على مواطن لترويجه نبات القات المخدر.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

كما أحبطت دوريات الأفواج الأمنية في منطقة جازان تهريب نبات القات المخدر بمحافظة الدائر.

وجرى تسليمها إلى جهة الاختصاص. الإبلاغ عن المخالفين وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

