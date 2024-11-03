شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الأحد.. أمطار على 10 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة.حسب بيان المركز، يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل والحدود الشمالية.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والشرقية.كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف.