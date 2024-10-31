شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: ندعم حل الدولتين لضمان حقوق الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تناول وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان قضية حل الدولتين، خلال فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، قائلًا: "تقويض الحياة البشرية لمواطني فلسطين سببه تغذية دورة العنف، وهذا ليس في مصلحة أحد، لذلك نركز في هذه الأوقات العصيبة على تأمين مستقبل أفضل".
وتابع: "لذلك ركزنا على حل الدولتين وبناء دولة فلسطينية، والتأكيد على استلام الفلسطينيين حقهم لتقرير مصيرهم".
وأضاف: "وحسب رؤية 2030 وما نقوم به في السعودية، نريد أن ننظر إلى هذه المنطقة من وجهة نظر إيجابية، نتطلع فيها إلى مستقبل مستقر آمن، يسعى فيه الجميع بقدرة العمل مع بعضهم".
وتابع: "لذلك ركزنا على حل الدولتين وبناء دولة فلسطينية، والتأكيد على استلام الفلسطينيين حقهم لتقرير مصيرهم".
وأضاف: "وحسب رؤية 2030 وما نقوم به في السعودية، نريد أن ننظر إلى هذه المنطقة من وجهة نظر إيجابية، نتطلع فيها إلى مستقبل مستقر آمن، يسعى فيه الجميع بقدرة العمل مع بعضهم".