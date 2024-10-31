اخبار السعوديه

وزير الخارجية: ندعم حل الدولتين لضمان حقوق الفلسطينيين

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: ندعم حل الدولتين لضمان حقوق الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تناول وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان قضية حل الدولتين، خلال فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، قائلًا: "تقويض الحياة البشرية لمواطني فلسطين سببه تغذية دورة العنف، وهذا ليس في مصلحة أحد، لذلك نركز في هذه الأوقات العصيبة على تأمين مستقبل أفضل".
وتابع: "لذلك ركزنا على حل الدولتين وبناء دولة فلسطينية، والتأكيد على استلام الفلسطينيين حقهم لتقرير مصيرهم".
وأضاف: "وحسب رؤية 2030 وما نقوم به في ، نريد أن ننظر إلى هذه المنطقة من وجهة نظر إيجابية، نتطلع فيها إلى مستقبل مستقر آمن، يسعى فيه الجميع بقدرة العمل مع بعضهم".

مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار

تركز النسخة الثامنة للمؤتمر على إستراتيجيات جديدة لمواجهة ومعالجة التحديات العالمية، ودور إفريقيا في الاقتصاد العالمي، وتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية والهياكل الداخلية والجوانب العملية للاستثمارات.
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا