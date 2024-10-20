حزمة من الفعاليات والأنشطة بـ«أطايب الرس»

وأوضح رئيس اللجنة الاعلامية لمهرجان «أطايب الرس»، محمد سعد، أن المهرجان أقيم برعاية من سمو أمير منطقة القصيم، ودعم من اتحاد الغرف السعودية، وتنظيم غرفة الرس، وهدفت هذه الفعالية إلى تحويل جميع المواهب الموجودة في محافظة الرس إلى كيانات تجارية مستقبلا، بدءا من الأسر المنتجة التي تم تخصيص لها هوية في التطبيق الخاص بالمهرجان، ووسائل تواصل معها، وإشهارها من خلال الفعالية عبر مأكولات أو ملبوسات أو مهن أو حرف.
وأكد أن التطبيق بعد انتهاء الفعالية سيظل يعمل مع هذه الأسر، للاستفادة من منتجاتهم على مدى العام، حيث يقدم «أطايب الرس» الموهوبين، مثل العازفين على الآلات الموسيقية، على مسرح مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري، لعرض أعمالهم، مثل العرضة السعودية، ومعرض الحرف اليدوية، وفعالية الشعر الفصيح والنبطي، وركن مخصص للأطفال، مثل سينما الأطفال وفعاليات عدة ترفيهية وتربوية، وورشة تدريبية لصناعة الأبواب النجدية التي تشتهر بها المنطقة، وصناعة الفخار.
يذكر أن مهرجان «أطايب الرس» يعكس الموروث الثقافي والاقتصادي والتراثي والصناعات والحرف الإنتاجية المختلفة بالمنطقة؛ بما يسهم في تعزيز دورها الاقتصادي، وبناء مجتمع أكثر استدامة ورفاهية.
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