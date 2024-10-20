شكرا لمتابعة خبر عن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن قتل زوجته بالحدود الشمالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة الحدود الشمالية، فيما يلي نـصه:

قال الله تعالى :(يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى).

وقال تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون).

أقدم / عوض بن سويد بن فاضل الكويكبي الرويلي – سعودي الجنسية – على قتل زوجته / نايفة بنت عوض بن فنخان العنزي – سعودية الجنسية – وذلك بطعنها بأداة حادة مما أدى إلى وفاتها بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني عوض بن سويد بن فاضل الكويكبي الرويلي – سعودي الجنسية – اليوم الأحد 17 / 4 / 1446هـ الموافق 20 / 10 / 2024 م بمنطقة الحدود الشمالية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.