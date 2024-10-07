56.4 % قفزة إنتاج الاستزراع السمكي

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة تسجيل المملكة أرقامًا قياسية جديدة وغير مسبوقة في إنتاج مشاريع الاستزراع السمكي بالمياه المالحة والمياه الداخلية، وذلك بتحقيق قفزة (56.4 %) في حجم الإنتاج الذي تجاوز 140 ألف طن خلال 2023، مقارنة بإنتاج بلغ 90 ألف طن بنهاية 2021. وأوضحت الوزارة أن إجمالي كمية المصيد من المصائد البحرية في البحر الأحمر والخليج العربي بلغ 74.7 ألف طن، بارتفاع قدره 16.2 %، مقارنة بإنتاج بلغ 64.3 ألف طن بنهاية 2022، محققة بذلك إجمالي إنتاج من مشاريع الاستزراع السمكي والصيد البحري يبلغ 214 ألف طن خلال 2023.

أبرز الأنواع

أكدت الوزارة أنها تعمل وفقًا لبرامج وخطط مدروسة، لزيادة نسب الاكتفاء من المنتجات السمكية من خلال رفع مستوى الجودة، واستزراع أنواع جديدة من الأسماك، إلى جانب العمل على تشجيع الاستثمارات، وزيادة استهلاك الفرد من المنتجات السمكية إلى 13 كجم سنويًا، لافتةً النظر إلى أن أبرز الأنواع المنتجة في المملكة تشمل «البلطي النيلي، والسيباس، والدنيس، والروبيان»، بالإضافة إلى نسب متفاوتة من أنواع أخرى.

تنمية قدرات الصيادين

أوضحت «البيئة والمياه والزراعة» أن قطاع الثروة السمكية يشهد تسارعًا في النمو بفضل الخطط والبرامج التي تنفذها الوزارة لتطوير القطاع وزيادة الاستثمارات، حيث شهد عدد مشاريع الاستزراع السمكي في المياه البحرية والداخلية والأنظمة المغلقة زيادة قياسية خلال الفترة الماضية، بجانب التوسع في منح القروض التنموية في مجالي الاستزراع المائي والصيد البحري، لافتةً الانتباه إلى أن تشجيع استخدام التقنيات الحديثة، ودعم وتسهيل إجراءات الاستثمار، والعمل على تنمية قدرات صغار الصيادين، من المستهدفات التي تعمل عليها الوزارة، لتمكين القطاع الخاص، وزيادة إسهام القطاع الزراعي في الناتج المحلي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.