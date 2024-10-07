شكرا لقرائتكم خبر عن دورة الـ 11 تبحث اضطرابات "النوم" ومواجهتها بأحدث التقنيات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اختتمت في جدة فعاليات الدورة الحادية عشرة لتخطيط النوم، التي دعا إليها مركز طب وبحوث النوم بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز، وذلك تحت مظلة الجمعية السعودية للطب الباطني وبإشراف الدكتورة رنيا الشمراني استشارية أمراض الصدرية للأطفال وأمراض النوم للبالغين والأطفال، والتي أقيمت على مدى يومين متتاليين ( 4-5 أكتوبر 2023).
وقالت د. رنيا الشمراني إنه على مر السنين شهد مجال طب النوم توسعًا هائلاً في المعرفة السريرية والأساسية، وكذلك في التكنولوجيا ذات الصلة بالمجال، وأصبحت اضطرابات النوم معروفة بشكل متزايد، كما أن آثارها الضارة على الصحة والمجتمع أصبحت واضحة المعالم.
أضافت د.رنيا الشمراني: "كان الهدف من الدورة الحادية عشرة لتخطيط النوم هو أن تكون بمثابة منتدى للتثقيف والتنبيه وتبادل ومقارنة التجارب، من أجل تحديد كل من الكشف والعلاج المناسبين، إذ خصصت الدورة للأطباء والمتخصصين في الرعاية الصحية (الفنيين والممرضين ومعالجي الجهاز التنفسي) والمهتمين بالجوانب التقنية والسريرية لطب النوم، كما سعينا في هذه الدورة إلى الوصول إلى مستوى المهارات التقنية المتطورة وتزويد الأطباء بمعلومات حاسمة وحلول موثوقة".
وتابعت: "بنهاية الدورة حرصنا على أن جميع المشتركين قد نالوا وحصلوا على المهارات التي ستمكنهم من معرفة الجوانب السريرية للنوم البشري الطبيعي، وإعداد المريض ومعدات مراقبة النوم، وتسجيل مرحلة النوم والأحداث غير الطبيعية المسجلة في مخطط النوم، ومعرفة أعراض انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم وإدارتها، والتعرف على أجهزة الضغط الهوائي الإيجابي (المعايرة، المؤشرات والتحديات)، بجانب الاطلاع على الأنواع المختلفة لدراسات النوم".
وخلصت د.رنيا الشمراني إلى القول، إنه تم اعتماد هذه الدورة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 8 ساعات تعليم طبي مستمر ، مع تسجيل وتقديم الشكر والتقدير لجميع المندوبين والمتحدثين والمتطوعين الذين انضموا إلى الدورة الحادية عشرة لتخطيط النوم ، مع التطلع إلى الاستمرار في تقديم هذا الحدث العلمي المثير في السنوات القادمة.
وقالت د. رنيا الشمراني إنه على مر السنين شهد مجال طب النوم توسعًا هائلاً في المعرفة السريرية والأساسية، وكذلك في التكنولوجيا ذات الصلة بالمجال، وأصبحت اضطرابات النوم معروفة بشكل متزايد، كما أن آثارها الضارة على الصحة والمجتمع أصبحت واضحة المعالم.
منتدى للتثقيف
أضافت د.رنيا الشمراني: "كان الهدف من الدورة الحادية عشرة لتخطيط النوم هو أن تكون بمثابة منتدى للتثقيف والتنبيه وتبادل ومقارنة التجارب، من أجل تحديد كل من الكشف والعلاج المناسبين، إذ خصصت الدورة للأطباء والمتخصصين في الرعاية الصحية (الفنيين والممرضين ومعالجي الجهاز التنفسي) والمهتمين بالجوانب التقنية والسريرية لطب النوم، كما سعينا في هذه الدورة إلى الوصول إلى مستوى المهارات التقنية المتطورة وتزويد الأطباء بمعلومات حاسمة وحلول موثوقة".
وتابعت: "بنهاية الدورة حرصنا على أن جميع المشتركين قد نالوا وحصلوا على المهارات التي ستمكنهم من معرفة الجوانب السريرية للنوم البشري الطبيعي، وإعداد المريض ومعدات مراقبة النوم، وتسجيل مرحلة النوم والأحداث غير الطبيعية المسجلة في مخطط النوم، ومعرفة أعراض انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم وإدارتها، والتعرف على أجهزة الضغط الهوائي الإيجابي (المعايرة، المؤشرات والتحديات)، بجانب الاطلاع على الأنواع المختلفة لدراسات النوم".
وخلصت د.رنيا الشمراني إلى القول، إنه تم اعتماد هذه الدورة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 8 ساعات تعليم طبي مستمر ، مع تسجيل وتقديم الشكر والتقدير لجميع المندوبين والمتحدثين والمتطوعين الذين انضموا إلى الدورة الحادية عشرة لتخطيط النوم ، مع التطلع إلى الاستمرار في تقديم هذا الحدث العلمي المثير في السنوات القادمة.