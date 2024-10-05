شكرا لمتابعة خبر عن الأمير تركي بن طلال: الحل لمشكلة السكن في عسير يبدأ بتنفيذ عدة فنادق جديدة..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، أن مشكلة السكن والفنادق التي يواجهها السياح في المنطقة ستتلقى الحل قريبًا، مع بدء تنفيذ مشاريع فندقية جديدة.

وفي إجابته على تساؤلات حول المشكلات التي يواجهها السياح في عسير، أشار الأمير تركي إلى أن “الحل يبدأ من تنفيذ فنادق جديدة”، مؤكدًا أن هناك عدة فنادق في مراحل التخطيط والتنفيذ حاليًا.

كما أعلن الأمير عن توجيه شركة عسير لإطلاق ثلاث فنادق جديدة خلال الشهرين القادمين، حيث سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه المشاريع قريبًا.