السعودية | الحصيني: أمطار غزيرة على مرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان اليوم.. ورياحٌ نشطة على الشرقية ودول الخليج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

توقّع الباحث في شؤون الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني؛ أن تشهد مناطق مرتفعات مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان، اليوم السبت، هطولَ أمطارٍ غزيرة مصحوبة بأجواءٍ مُميزة.

وأوضح “الحصيني”؛ أن هذه الأمطار قد تمتد لتشمل أجزاءً من اليمن وجنوبه، وسط تقلبات مناخية متوقعة.

وأشار “الحصيني”؛ إلى أن المنطقة الشرقية ودول الخليج العربي، إضافة إلى أجزاء من المنطقتَيْن الوسطى والغربية، ستتأثر بهَبات رياحٍ متفاوتة الشدة، وأضاف أن هذه الرياح قد تتسبَّب في تقلباتٍ جوية قد تستمر طوال اليوم.

كما لفت “الحصيني”؛ إلى أن الرطوبة كانت واضحة بشكلٍ كبيرٍ في معظم مناطق المملكة، صباح اليوم، تحديداً عند الساعة السادسة صباحاً، حيث سجّلت ارتفاعات ملحوظة في مستويات الرطوبة؛ ما قد ينعكس على الأنشطة اليومية، خاصة في الخليج 365 الساحلية.

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