شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة مجلس الشورى تعقد اجتماعها الأول من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مقر المجلس بالرياض اليوم اجتماعها الأول من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة ، بحضور نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، ومساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، والأمين العام للمجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة؛ وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.

ووافقت الهيئة العامة خلال اجتماعها على إحالة عددٍ من تقارير الأداء السنوية، وعددٍ من مشاريع الأنظمة، ومذكرات تفاهم وتعاون في مختلف المجالات، تمهيدًا لعرضها أمام المجلس في إحدى جلساته العامة خلال الفترة المقبلة.