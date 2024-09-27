شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك.. تفاصيل لقاء "الجبير" مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 79 السفير فيلمون يانج، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.وجرى خلال اللقاء، بحث أبرز الموضوعات الدولية والإقليمية والتطورات في المنطقة، ودور المملكة ومبادراتها وبرامجها في مجال المناخ والحفاظ على البيئة وحماية كوكب الأرض، بالإضافة إلى الموضوعات المطروحة في أجندة الدورة الحالية للجمعية العمومية.وحضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري.