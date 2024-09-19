شكرا لقرائتكم خبر مزاد "تمور العُلا" يواصل فعالياته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويهدف المزاد إلى إيجاد تنافسية لتمور العُلا في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وفق ما تنص عليه "رؤية العُلا" المتماشية مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز دور المملكة لتصبح المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم.
كما سيقام على هامش المهرجان "جائزة مزاد العُلا للتمور 2024 " للمزارعين المشاركين في مزاد المهرجان، حيث سيحصل صاحب المركز الأول على 75.000 ريال، والثاني 50.000 ريال، والثالث 30.000 ريال، وسيتم اختيار الفائزين ضمن معايير محددة وهي كمية المبيعات وقيمة المبيعات.
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