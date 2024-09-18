شكرا لقرائتكم خبر عن البرنامج السعودي لتنمية اليمن يدشّن مشروع دعم الخدمات الطبية في المهرة والان نبدء بالتفاصيل

إعمار اليمن

الدمام - شريف احمد - دشّن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم، مشروع دعم الخدمات الطبية الطارئة والحرجة في محافظة المهرة بتسليم 4 سيارة إسعاف، دعماً لقدرات المستشفيات والمراكز الصحية في محافظة المهرة، بحضور محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، ومدير مكتب البرنامج في محافظة المهرة عبدالله باسليمان، والأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر، ومدير عام مكتب الصحة العامة والسكان عوض مبارك، ومدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي علي بن محيسن.ويأتي التدشين ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لقطاع الصحة في اليمن بمشاريع ومبادرات تنموية أسهمت في تعزيز قدرات القطاع، وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين، من خلال إنشاء وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية، وإعادة تأهيلها وتشغيلها، وإنشاء وتجهيز المراكز التخصصية مثل مراكز القلب ومراكز غسيل الكلى ومراكز علاج الأورام ومراكز الأمومة والطفولة، وكذلك مراكز العمليات والعناية المركزة، إضافةً إلى مشاريع ومبادرات دعم الحالات الطبية الطارئة والحرجة.وقدّم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع ومبادرات تنموية في محافظة المهرة، منها مشروع إنشاء مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية على مساحة مليون متر مربع، وتشمل إنشاء مستشفى بسعة 110 أسرة، وتجهيزه بالمعدات والأجهزة الطبية المتقدمة، وتضم مرافق المستشفى العيادات الخارجية، وقسم الأشعة المجهز بالكامل ومختبر لجميع الفحوص الطبية، وقسم المناظير الطبية، وأقسام الطوارئ والعناية المركزة للكبار والصغار، والنساء والولادة، وسيكون داعمًا رئيسًا لقطاعات حيوية مهمة في اليمن، وسيسهم بعد اكتماله في الارتقاء بجودة الخدمات الطبية والمخرجات التعليمية.وتشمل مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الداعمة لقطاع الصحة في محافظة المهرة إنشاء وتجهيز مركز غسيل الكلى في مستشفى الغيضة ودعمه بـ 83 جهازًا ومعدة طبية، ورفع كفاءة تشغيل مستشفى الغيضة بشكل عام عبر إنشاء مركز العمليات والعناية المركزة وتجهيزه ب 134 جهازًا ومعدة طبية.يذكر أن البرنامج قدّم مشاريع ومبادرات تنموية في 8 قطاعات أساسية وحيوية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية، وذلك في مختلف المحافظات اليمنية.