الارشيف / اخبار السعوديه

المملكة تدين وتستنكر محاولة اغتيال رئيس جزر القمر/عاجل

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين وتستنكر محاولة اغتيال رئيس جزر القمر/عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية بأشد العبارات، محاولة اغتيال فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة.
وأكدت المملكة وقوفها مع جمهورية جزر القمر المتحدة وشعبها أمام كل مايهدد آمنها واستقرارها.

محاولة اغتيال رئيس جزر القمر


كما وترجو وزارة الخارجية الشفاء العاجل لفخامة الرئيس مع تمنياتها لجمهورية جزر القمر المتحدة، وشعبها السلامة والاستقرار والازدهار.
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا