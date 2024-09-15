شكرا لقرائتكم خبر عن متمنيًا لهم التوفيق.. رئيس مجلس الشورى يستقبل عددًا من السفراء والان نبدء بالتفاصيل

السفراء المعينين حديثًا

توثيق العلاقات بين المملكة والدول

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في مقر المجلس بالرياض اليوم، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثًا، لدى عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة.وجاء بحضور نائبه الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، ومساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، والأمين العام للمجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري.وحضر من جانب السفراء, إبراهيم بن سعد بن بيشان السفير المعين لدى سلطنة عُمان، والسفير المعين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الرقابي، والسفير المعين لدى أوكرانيا محمد بن عبدالعزيز البركة، والسفير المعين لدى قبرص فواز بن عبدالرحمن الشبيلي، والسفير المعين لدى مالي عبدالله بن صالح صبر، والسفير المعين لدى كوبا وليد بن عبدالرحمن الحمودي.وفي مستهل الاستقبال، هنأ رئيس مجلس الشورى، السفراء المعينين بالثقة الملكية بتعيينهم سفراء لخادم الحرمين الشريفين، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم على أكمل وجه، وبما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة التي عينوا فيها.وأكد سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون خلال الاستقبال، دور المجلس في توثيق العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة من خلال الدبلوماسية البرلمانية التي يؤديها المجلس، وما تبذله لجان الصداقة البرلمانية، والزيارات الثنائية المتبادلة بين مجلس الشورى وبرلمانات تلك الدول.هذا بالإضافة إلى مشاركة المجلس في المحافل البرلمانية؛ ممّا أسهم في تعزيز علاقات المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.