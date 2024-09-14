شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. اعرف توقعات طقس اليوم السبت على مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

حالة الطقس في السعودية

حالة البحر الأحمر

حالة الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة.ويستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، بحسب الموقع الرسمي للأرصاد.وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة و مكة المكرمة.في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي نجران والمدينة المنورة.وبخصوص حالة الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.ويرتفع الموج من متر ونصف إلى مترين، بينما حالة البحر تكون متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي.أما الخليج العربي تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-38كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية الى جنوبية غربية بسرعة 08-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.ويرتفع الموج من متر إلى متر ونصف، بينما حالة البحر تكون من خفيف إلى متوسط الموج.