الامارات | تجنّب ترتيب سريرك فور استيقاظك من النوم.. لهذا السبب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يميل العديد من الأشخاص إلى ترتيب أسرّتهم بمجرد الاستيقاظ من النوم، ما يُشعرهم بالانضباط والتنظيم، لكن تُشير الدراسات إلى أن هذه العادة ليست صحية.

قال الصيدلاني اللبناني، ناجي أبو جودة، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، أن ترتيب السرير فور الاستيقاظ من النوم يحبس الرطوبة داخل المراتب والوسائد، ما يوفر بيئة مناسبة لنمو عثّ الغبار، والبكتيريا، والفطريات.

هذا الأمر قد يؤدي إلى خطر التعرّض لمشاكل جلدية، أو تحسسية، أو تنفسية خاصة للأشخاص الذين يُعانون من الربو.