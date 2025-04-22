الامارات | تراث الإمارات يرحب بضيوفها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على وقْع الأهازيج الأصيلة، أيادٍ تزهو بتراثها وبمعالم نهضتها الشامخة، وفنون شعبية ترحب بزوار إمارات المحبة، في ساحة تغصّ دوماً ببشر من جهات الأرض المختلفة، ولا تخلو من عدسة هاتف أو كاميرا موجهة إلى برج خليفة، أو إلى النافورة الأيقونية، أو إلى أكبر مركز تسوق في العالم، في قلب مدينة تحفل بمحطات شديدة السحر والجمال، ومن بينها ساحة دبي مول الخارجية ذات الإطلالات الخلابة، التي لا تكتمل زيارة دبي، إلا بالتقاط صورة فيها.