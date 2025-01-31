بعد تنبيه «الصحة» للمسافرين للعمرة.. ماذا تعرف عن تطعيم الالتهاب السحائي؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

نصحت وزارة الصحة والسكان، الأشخاص المستعدين لأداء فريضة العمرة خلال العام الجاري، بضرورة تناول تطعيم الالتهاب السحائي، وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام، لذا نرصد معلومات عن تطعيم الالتهاب السحائي.

في البداية، فإن التهاب السحايا، مرض تُصاب فيه أغشية الدماغ اللينة التي تُغلف الدماغ والعمود الفقري الالتهاب، وتعد بكتيريا النزلة المستدمية من النوع بـ(Hemophilus Infuenza type B) النوع الأكثر انتشارًا في سن الطفولة المبكرة، يليها المُكوَّرة الرِّئوية (Pneumococcus)، والبكتيريا العقديَّة(Streptococcus)، البكتيريا المُكوَّرة السَّحائية (Meningococcus)، وفقا للموقع الطبي webmd.

مضاعفات الإصابة ببكتيريا النزلة المستديمة

التهاب في الرئة.

التهاب الأنسجة اللينة.

التهاب المفاصل.

التهاب لسان المزمار (Epiglottitis).

التهابات في العظام.

لقاح الالتهاب السحائي

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعمل اللقاح على تحفيز الجسم على إنتاج أجسام مضادة للبكتيريا.

أنواع لقاح الالتهاب السحائي

- لقاح يحمي ضد داء المكورات السحائية من المجموعة A وC.

- لقاح مشترك بين المستدمية النزلية من النمط B والمكورة السحائية أحادية التكافؤ C.

- لقاح رباعي التكافؤ:

يحمي من المجموعات A و C و Y و W-135. يوصى بهذا الشكل للمسافرين إلى بلدان فيها أوبئة بداء المكورات السحائية (مثل: جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى والأشخاص الذين يسافرون لأداء فريضة الحج والعمرة).

طريقة التطعيم بلقاح الالتهاب السحائي

يتم إعطاء اللقاح بواسطة حقنة في العضل (Intramuscular) بشكل عام، لكن الأمر يختلف وفقا للعمر:

الأطفال دون عمر السنة: يتم الحقن باللقاح في الجزء الخارجي من عضلة الفخذ.

الأطفال من عمر سنة وما فوق:

يُنصح بحقن اللقاح في العضلة الدَّالّيَة (Deltoid) في الذراع.

لا يعطى اللقاح لهذه الفئات:

أثناء الحمل

كبار السن

الرضاعة

الأطفال والرضع

يُنصح بالتطعيم بهذا اللقاح ابتداءً من الشهر الثاني بعد الولادة وحتى سن الخامسة.

تأثيرات جانبية للقاح الالتهاب السحائي

قد يترك لقاح التهاب السحايا بعض الأعراض الجانبية على النحو التالي:

إحمرار

ألم

تورٌّم في موضع الحَقْن

ارتفاع في درجة حرارة الجسم