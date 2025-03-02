الامارات | 7 جوائز سيزار دفعة واحدة لمخرج فرنسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز المخرج الفرنسي جاك أوديار، أمس، بسبع جوائز سيزار، أهم مكافآت السينما في فرنسا، عن فيلمه الاستعراضي «إميليا بيريز»، بما في ذلك جائزتا أفضل فيلم وأفضل إخراج.

وقال أوديار، البالغ 72 عاماً: «شكراً لكم لأنكم عثرتم عليّ»، في اقتباس لعبارة الطبيب النفسي البريطاني دونالد وينيكوت. وحظي الفيلم بإشادة في مهرجان كان السينمائي، حيث حصلت ممثلاته على جائزة جماعية لأفضل أداء تمثيلي نسائي، كما حصد الفيلم 13 ترشيحاً لجوائز الأوسكار، وهو رقم قياسي بالنسبة لإنتاج غير ناطق باللغة الإنجليزية.

وشكر جاك أوديار أبطال عمله، قائلاً: «لقد أحببت العمل معكم، أحبكم».