الامارات | 4 مسلسلات إماراتية وخليجية في رمضان على شاشة «سما دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطل قناة «سما دبي» خلال شهر رمضان بدورة برامجية مميزة، حيث تعرض أربعة مسلسلات إماراتية وخليجية تمتاز بتنوّع أفكارها وأحداثها، تولّت مؤسسة دبي للإعلام إنتاجها بالتعاون مع مجموعة من شركات الإنتاج المعروفة، ومن أبرزها المسلسل الإماراتي الكوميدي «وديمة وحليمة» الذي يعود إلى الشاشة بجزء رابع، وذلك بعد تحقيقه نسبة مشاهدات عالية إبان عرض أجزائه الثلاثة الماضية، وفي الجزء الجديد الذي أخرجه عادل إبراهيم وكتب نصه جاسم الخراز، ويلعب بطولته الفنانة سعاد علي، وملاك الخالدي، ومرعي الحليان، وأحمد عبدالرزاق، وأمل محمد، ومحمد المازم، يواصل المسلسل سرد مغامرات وديمة وحليمة والمواقف التي يتعرضان لها، كما يتميز الجزء الجديد بظهور شخصيات جديدة تمنح القصة بعداً إضافياً، من بينها «فرج» وهو الأخ الأكبر لحليمة ويمتاز بسرعة غضبه، وابنه «سالم» الذي يحلم بالزواج من ابنة وديمة «أسماء» الطموحة والمشغولة بمشاريعها الخاصة. كما يبرز في أحداث المسلسل صاحب الدكان «سليم» الذي يستمتع بمشاهدة المواقف الطريفة التي تجمع البطلتين.

كما تعرض القناة المسلسل الدرامي «وطن عمري» للمخرج عمار رضوان وتأليف مريم الزعابي، والذي يُمثل لوناً جديداً في الدراما الإماراتية، حيث سيلمس المشاهد من خلاله تجربة مختلفة عن الأعمال السابقة برؤية إخراجية مميزة، ويروي العمل الذي يلعب بطولته نخبة من نجوم الدراما الإماراتية ومن بينهم عبدالرحمن الملا، وليلى المقبالي، وفاطمة الحوسني، وخالد البناي، قصة الدكتور بدر، الذي يجد نفسه في صراع داخلي عندما يتعلق قلبه بـ«فلك»، الفتاة التي تصغره سناً. وبينما يحاول تجاوز الفارق العمري والاختلافات الاجتماعية التي تقف عائقاً أمام ارتباطهما، يواجه أيضاً نظرات المجتمع وأحكام المقربين منهما، ما يضعه في مفترق طرق صعب.

وتعرض القناة المسلسل الإماراتي الكوميدي «دنون»، من إخراج سيف الشيخ نجيب وتأليف وبطولة عبدالله زيد، بمشاركة نخبة من النجوم، منهم أحمد مال الله، وأحمد الأنصاري، وهدى الغانم، وأمينة عبدالرسول، وتدور أحداثه حول دنون، رجل ستيني يعيش في منطقة جبلية ويعمل سائقاً لحافلة المدرسة. متزوج من ثلاث نساء، ويسعى بكل الطرق لجمع المال، ما يوقعه في مواقف صعبة تسبب له ولعائلته الكثير من الإحراج. تتعقد الأحداث مع خروج صنقور من السجن، بعد أن شهد دنون ضده، ليقرر الانتقام منه، حيث يحاول قبل تنفيذ خطته للانتقام التقرب إليه والزواج من إحدى بناته.

كما تقدّم قناة «سما دبي» خلال شهر رمضان الدراما الخليجية الغامضة «المسار» للمخرج باسم شعبو، وتأليف محمد العنزي وبدر الجزاف، ويتناول العمل أحداثاً مشوقة تتمحور حول عائلة تواجه مجموعة من التحديات والمشكلات بعد وفاة كبير العائلة. ومع تقدم الأحداث، يكتنف العمل الغموض والترقب، ما يجعله مملوءاً بالتشويق في إيقاع سينمائي متصاعد، ويتطرق المسلسل الذي يلعب بطولته نخبة من نجوم الدراما الخليجية، ومن أبرزهم النجم محمد المنصور، والفنان حسين المنصور، والنجمة سوزان نجم الدين، وخالد البريكي وحمد العماني، وبيبي عبدالمحسن وفرح الصراف وشذى سبت، وغيرهم، إلى العديد من القضايا الاجتماعية المهمة، مثل التربية، السلطة، الطمع، والحب، من خلال مجموعة من الشخصيات التي تتضارب مصالحها وأهدافها، وتدور أحداثه حول أخوين توأمين، وبسبب جريمة قتل يتعرض لها «صقر» يموت بالخطأ أخوه شاهين، فيقوم صقر قبل وصول الشرطة باستبدال أوراقه الثبوتية مع أخيه، ويعيش مكان شاهين خوفاً من تكرار محاولة القتل التي قد يتعرض لها.