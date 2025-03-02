مرض قاتل يثير الرعب في السودان بعد وفاة 70 شخصا في أسبوع.. تعرف على الأعراض

القاهرة - سمر حسين - صحة

ربما باتت السودان على موعد مع الأمراض القاتلة، والفيروسات المتفشية بسبب الوضع الصحي، وطبيعة البلاد، إذ حذرت منظمة الصحة العالمية من المشكلات الخطيرة التي تنتشر في بعض البلدان بسبب الفيروسات والأوبئة.

وعقب أسبوع من وفاة 83 شخصا بولاية النيل الأبيض بسبب الكوليرا، وفقًا لما أعلنته شبكة أطباء السودان، لا يزال المرض يتفشى بدون رحمة، إذ أعلنت بيانات وزارة الصحة السودانية عن تفشي الوباء في ولاية النيل الأبيض بالسودان، وارتفعت عدد الوفيات، وتجاوز عدد المصابين 2200 حالة.

تفاصيل انتشار مرض انتشار الكوليرا في السودان القاتل في السودان

وفقًا لمنظمة «Save the Children International»، نقلًا عن بيانات منظمة الصحة السودانية، فإن السبب وراء انتشار الوباء كان في أعقاب غارة جوية استهدفت محطة لتوليد الكهرباء، الواقعة على بعد 275 كيلومتراً جنوب العاصمة الخرطوم، ما تسبب في انقطاع إمدادات مياه الشرب عن مدينة كوستي، عاصمة الولاية، الأمر الذي أدى لتفاقم الأزمة الصحية.

وتشير التقارير الصادرة عن المنظمة، إلى تسجيل الإصابة بالكوليرا بمعدل 400 إصابة جديدة يوميًا خلال فبراير الماضي، كما إنه في أغسطس 2024، ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الكوليرا في السودان إلى أكثر من 1400 شخص.

أعراض المرض القاتل المنشر في السودان

بحسب منظمة الصحة العالمية، فالكوليرا عدوى حادة تسبب الإسهال، وتهدد الصحة والحياة بوجه عام، إذ تحدث بسبب الأطعمة أو المياه الملوثة التي تحمل بكتيريا ضمة الكوليرا، وعلى الرغم من كونه وباء عُرف من عدة قرون، لكنه عاود التفشي اليوم بالسودان.

أعراض الكوليرا

يعاني المصابون بالكوليرا، من عدة أعراض مؤلمة، تبدأ في الظهور بعد العدوى بفترة تتراوح بين 12 ساعة لـ 5 أيام، وتسبب الآتي:

- إسهال مائي.

- إسهال حاد.

- إسهال مميت في غضون ساعات مُسببا الجفاف إذ لم يُعالج.

هل يسبب مرض الكوليرا الوفاة؟

تتسبب الكوليرا في الوفاة، للمصابين حال عدم تلقيهم العلاج المناسب، إذ يتعرضون للإسهال الحاد، والمستمر المسبب للجفاف وفقدان السوائل من الجسم.

هل يمكن علاج الكوليرا؟

يمكن علاج الكوليرا، بشرط السرعة، من خلال إعطاء المرضى محلول تعويض السوائل بالفم، أو عن طريق الوريد مع المضادات الحيوية.