الامارات | عملية جراحية تعيد الحركة لمريضة عمرها 102 عام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق طبي من قسم جراحة العظام بمستشفى الملك خالد التابع لتجمّع تبوك الصحي بالمملكة العربية السعودية، بإعادة الحركة لمريضة تبلغ من العمر 102 عام تعاني هشاشة في العظام وكسر في الورك الأيمن بإجراء عملية جراحية عبر وضع مسمار نخاعي غاما للورك والفخذ الأيمن.

وأفاد الفريق الطبي بأن المريضة تعاني من أمراض متعددة، وهشاشة في العظام كذلك كسر في عظم الفخذ الأيمن، وبعد عمل الفحوصات الطبية والإشعاعية اللازمة لها، جرى إدخالها لغرفة العمليات وأجريت لها عملية كبرى عن طريق التخدير القطني النصفي، بعدها جرى وضع مسمار نخاعي غاما للورك والفخذ الأيمن عن طريق ثقوب صغيرة عبر الجلد بالاستعانة بالتنظير الإشعاعي لتقليل نسبة الخطورة لهذا المرض.

وأوضح الفريق الطبي أن العملية التي استغرقت قرابة نصف ساعة، تكللت -ولله الحمد- بالنجاح حيث بدأت بالحركة في اليوم الثاني من إجراء العملية وخرجت المريضة في اليوم الثالث بصحة جيدة.

وأكّد الفريق الطبي أن هذه العمليات تعد من العمليات الدقيقة ذات الخصوصية العالية بالنسبة لعمر المريضة وطبيعة هشاشة العظام.