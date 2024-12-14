إزالة المناكير من دون أسيتون.. طرق طبيعية آمنة ولطيفة على الأظافر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 ديسمبر 2024 10:19 صباحاً - إزالة المناكير بالأسيتون قد تكون خياراً سريعاً وعملياً، لكن، الكثير منا قد يغفل عن تأثير المواد الكيميائية القاسية في صحة الأظافر؛ فالأسيتون، رغم فعاليته في إزالة المناكير بسرعة؛ فإنه قد يسبب جفافاً شديداً للأظافر والجلد المحيط بها؛ ما يؤدي إلى ضعفها وتكسرها على المدى الطويل. لذلك؛ وتفادياً للأضرار الناجمة عن استخدام الأسيتون، ثَمة مكونات طبيعية، آمنة ولطيفة على الأظافر، يمكنك استخدامها باعتبارها بديلاً للأسيتون. لا تقتصر فوائد هذه المكونات على إزالة المناكير فحسب، بل تساعد أيضاً في الحفاظ على صحة الأظافر وتعزيز نموها.

في الآتي، "الخليج 365" تقدم لك، إزالة المناكير من دون أسيتون بطرق طبيعية آمنة ولطيفة على الأظافر، تضمن لك أظافر صحية وقوية مع مرور الوقت. لا تفوتي فرصة تجربتها!

أضرار الأسيتون على الأظافر

يُعتبر الأسيتون هو أحد أكثر المواد شيوعاً لإزالة المناكير، ولكنه قد تكون له تأثيرات ضارة على صحة الأظافر والبشرة المحيطة بها. على الرغم من فعاليته السريعة؛ فإن استخدامه المتكرر قد يؤدي إلى مشكلات طويلة الأمد تؤثر في جمال الأظافر وصحتها، التي تتمثَّل بالآتي:

يتسبب الأسيتون في سحب الزيوت الطبيعية من الأظافر والجلد المحيط؛ ما يؤدي إلى جفافهما بشكل ملحوظ.

يؤدي إزالة المناكير بالأسيتون إلى اصفرار الأظافر على المدى الطويل.

يؤدي استخدام الأسيتون بشكل متكرر، إلى ضعف الطبقات السطحية للأظافر، وبالتالي جعلها أكثر عرضة للتكسر والتشقق.

قد يتسبب الأسيتون في احمرار وتحسس الجلد المحيط بالأظافر، خاصة لذوات البشرة الحساسة.

يحتوي الأسيتون على رائحة نفاذة قد تسبب الصداع أو الغثيان عند استنشاقه لفترات طويلة.

وصفات طبيعية لإزالة المناكير سهلة التحضير

امرأة تنقع أظافرها لإزالة المناكير طبيعياً

الاستعانة بالمكونات الطبيعية في العناية بالأظافر، ولا سيما في إزالة المناكير، يُعتبر خياراً صحياً، وأسلوب حياة يعكس الاهتمام بصحتك وجمالك بطريقة مستدامة وآمنة. ابدئي اليوم، في استخدام البدائل الطبيعية للأسيتون، واستمتعي بأظافر أقوى وأكثر صحة وجمالاً.

الخل الأبيض وعصير الليمون

يعمل الخل الأبيض عند مزجه مع عصير الليمون؛ بوصفه منظفاً طبيعياً فعالاً وآمناً لإزالة طلاء الأظافر. يحتوي الخل على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات؛ ما يساعد على تنظيف الأظافر وحمايتها من الالتهابات الفطرية التي قد تؤدي إلى تغير لون الأظافر أو ضعفها. أما الليمون؛ فهو غني بأحماض طبيعية تساعد على تفكيك طلاء الأظافر وإزالته بسهولة.

طريقة التحضير والتطبيق:

امزجي ملعقتين كبيرتين متساويتين من الخل الأبيض وعصير الليمون. انقعي أظافرك في الخليط لمدة 10-15 دقيقة. استخدمي قطعة قطن لإزالة المناكير بلطف.

معجون الأسنان

يحتوي معجون الأسنان على مكونات فعَّالة مثل البيكينغ صودا والمبيضات، التي تجعله خياراً طبيعياً لإزالة المناكير والحفاظ على صحة الأظافر.

طريقة التحضير والتطبيق:

ضعي طبقة رقيقة من معجون الأسنان على أظافرك. انتظري 5 دقائق، ثم افركي الطلاء بحركات دائرية، باستخدام فرشاة أسنان قديمة. اغسلي يديك بالماء الدافئ لإزالة بقايا المعجون.

بيكربونات الصوديوم والماء

تحتوي بيكربونات الصوديوم على جزيئات صغيرة تساهم في إزالة المناكير بشكل فعَّال دون التسبب في تلف الأظافر أو تحسس الجلد المحيط بها. هذا المكون الطبيعي، يعمل على تكسير المناكير دون الحاجة لاستخدام مواد قاسية.

طريقة التحضير والتطبيق:

اخلطي ملعقتين كبيرتين من بيكربونات الصوديوم مع ربع كوب من الماء، لتكوين عجينة. افركي العجينة على أظافرك باستخدام قطعة قطن أو فرشاة أسنان قديمة. اشطفي يديك بالماء بعد الانتهاء.

زيت الزيتون أو زيت جوز الهند

تُفضل خصائص كل من زيت الزيتون وزيت جوز الهند المهدئة والمرطبة، اللذين يُعدان من الحلول المثالية لإزالة طلاء الأظافر بفعالية. كلاهما غني بالأحماض الدهنية الأساسية وفيتامين "ج -E"؛ ما يساعد على ترطيب الأظافر والجلد المحيط بها في أثناء إزالة المناكير. على عكس المواد الكيميائية القاسية مثل الأسيتون، هذان الزيتان لا يتسببان في جفاف الأظافر أو تحسس الجلد.

يحتوي زيت الزيتون وزيت جوز الهند على خصائص زيتية، تجعلهما يعملان بوصفهما عاملين مزلقين يساعد على تفكيك طلاء الأظافر بسهولة.

طريقة التحضير والتطبيق:

سخني القليل من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، حتى يصبح دافئاً. انقعي أظافرك في الزيت لمدة 10 دقائق. دلكي أظافرك بلطف باستخدام قطعة قطن لإزالة الطلاء.

ما رايك التعرف إلى طرق التخلص من اصفرار الأظافر بعد المناكير بالخلطات الطبيعية

نصائح للعناية بالأظافر بعد إزالة المناكير

امنحي أظافرك فترة راحة بين كل طبقة من المناكير أو بين تغيير الطلاء؛ ما يسمح للأظافر بالتنفس واستعادة قوتها الطبيعية بعيداً عن المواد الكيميائية الموجودة في طلاء الأظافر.

طبقي مقوي أظافر يحتوي على البروتينات والفيتامينات التي تدعم نمو الأظافر وتزيد من قوتها. اختاري المقويات التي تحتوي على الكيراتين أو البيوتين، للمساعدة في تعزيز صحة الأظافر.

بعد إزالة المناكير، من الأفضل تجنب تقليم الأظافر بشكل مفرط أو قص الأظافر بشكل غير منتظم.

استخدمي مبرد الأظافر لتشكيل الأظافر بلطف، وابتعدي عن استخدام المقصات الحادة التي قد تؤدي إلى تلف الأظافر.

احرصي على ارتداء القفازات في أثناء القيام بالأعمال المنزلية أو غسل الصحون، لحماية أظافرك من التعرض للماء والمواد الكيميائية القاسية.

تأكدي من الحصول على كمية كافية من الفيتامينات والمعادن التي تدعم صحة الأظافر، مثل فيتامين "أ"، و"سي"، و"ج"، والبيوتين. الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض والمكسرات والأسماك يمكن أن تساعد على تقوية الأظافر وتحفيز نموها.

استخدمي أنواع مناكير خالية من المواد الكيميائية القاسية مثل الفورمالدهيد والديبيوتيل. رطبي أظافرك والجلد المحيط باستخدام كريمات مغذية أو زيوت طبيعية.

ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب مختص.