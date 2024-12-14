أجدد صيحات المكياج من وحي نجمات مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 ديسمبر 2024 10:19 صباحاً - على مدى سبعة أيام متتالية، تألقت أبرز النجمات في مهرجان البحر الأحمر السينمائي Red Sea International Film Festival 2024 بأجمل صيحات المكياج وأجددها التي لفتت أنظار العالم والحضور باختياراتهن الموفقة والراقية.

من صيحات المكياج الناعمة والخافتة بألوانها وأساليبها المتنوعة، إلى ألوان ظلال العيون السموكي والداكنة، كلها صيحات اعتمدتها النجمات على السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي بنسخته الرابعة مع لمسات مكياج البشرة الموحدة والمخملية وألوان أحمر الشفاه التي تراوحت بين البسيطة والبارزة.

ومع اختتام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي لهذا العام، نرصد لك من "الخليج 365" أجدد صيحات مكياج من وحي النجمات اللواتي حضرن على هامش فعالياته المتنوعة، التي يمكنك أن تعتمديها في فصل الشتاء لمناسباتك المختلفة.

إيزا كونزاليس بموضة أحمر الشفاه البرغندي الداكن

إيزا كونزاليس Eiza González في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024 -تصوير بشير صالح خاص لـ"الخليج 365"

إذا كنت من محبات موضة أحمر الشفاه البرغندي الداكن في فصل الشتاء؛ ننصحك باختيار النجمة العالمية إيزا كونزاليس Eiza González التي تألقت في أحد أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024 بهذه الموضة الرائجة بقوة مع ظلال العيون البرغندية الناعمة فوق جفن العين العلوي وطبقات الماسكرا الناعمة على الرموش، وبدت بشرتها البيضاء طبيعية وموحدة بالفاونديشن المناسب لها، إلى جانب أحمر الشفاه البرغندي القاتم الذي أعطاها طابعاً جذاباً.

ريبيكا باتريشيا أرمسترونغ بموضة المكياج الكرزي

ريبيكا باتريشيا أرمسترونغ في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024 (مصدر الصورة: Darren Arthur/Getty Images for The Red Sea International Film Festival)

ولمحبات درجات الألوان الكرزية الناعمة في مناسبات فصل الشتاء، إليك أسلوب النجمة ريبيكا باتريشيا أرمسترونغ Rebecca Patricia Armstrong التي تألقت في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024 بإطلالة لافتة باللون الكرزي ونسَّقت معها مكياجاً كرزياً خفيفاً وناعماً ارتكز على ظلال العيون الكرزية فوق جفني العين العلوي والسفلي مع طبقات الماسكرا الخفيفة على الرموش وأحمر الشفاه الوردي الغلوس، وبدت بشرتها موحدة بالفاونديشن المناسب لها مع القليل من البلاش الوردي على تفاحة الخدين.

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ماريا بحراوي بمكياج دافئ

ماريا بحراوي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024 -تصوير علي خمج خاص لـ"الخليج 365"

وإذا كنت من محبات الألوان الداكنة والدافئة في صيحات المكياج خلال فصل الشتاء؛ يمكنك اعتماد مكياج النجمة ماريا بحراوي التي تألقت في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024 بمكياج دافئ اختارت فيه ظلال العيون الوردية الداكنة التي غمرت جفن العين العلوي، مع الظلال السموكي عند طرف الجفن الخارجي والكحل الأسود البارز في قلب العين مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، كما اختارت الفاونديشن البرونزي المشرق والمضيء إلى جانب البلاش البارز على تفاحة الخدين، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الترابي المحدد بالكونتور الكراميل.

ناهد السباعي بمكياج أزرق قوي

ناهد السباعي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024 -تصوير بشير صالح خاص لـ"الخليج 365"

ويمكن التألق في فصل الشتاء هذا العام بموضة المكياج الملون الفاقع على طريقة النجمة ناهد السباعي التي اختارت في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024 مكياجاً أزرق بارزاً ارتكز على ظلال العيون الزرقاء الفاقعة فوق الجفن المتحرك للعين مع الكحل الأسود في قلب العين وطبقات الماسكرا المطولة للرموش لزيادة حجم العين، كذلك اعتمدت الفاونديشن المناسب على لون بشرتها السمراء مع البلاش الترابي المشرق على تفاحة الخدين، وأكملت إطلالتها بأحمر الشفاه الزهري الغلوس.

نور الخضراء بمكياج ثلجي بارز

نور الخضراء في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024 -تصوير بشير صالح خاص لـ"الخليج 365"

وعلى طريقة النجمة نور الخضراء، ننصحك بموضة المكياج الثلجي في مناسبتك خلال فصل الشتاء، حيث تألقت في مهرجان البحر الأحمر بهذه الصيحة الجمالية التي اختارت فيها الظلال الثلجية فوق جفن العين العلوي مع الأيلاينر العريض المسحوب إلى خارج العين وطبقات الماسكرا البارزة والكثيفة على الرموش، وبدت بشرتها ناعمة وموحدة بالفاونديشن المناسب لها، إلى جانب أحمر الشفاه الوردي الغلوس الناعم.

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يارا بو منصف بمكياج سموكي مع الأيلاينر المسحوب

يارا بو منصف في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024 -تصوير بشر صالح خاص لـ"الخليج 365"

ومَن تفضل الألوان السموكي في المكياج خلال مناسبات فصل الشتاء؛ يمكنك التألق على غرار النجمة يارا بو منصف التي تألقت بصيحة المكياج السموكي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024، وقد ارتكز على الظلال السموكي فوق جفن العين المتحرك مع خط الأيلاينر المسحوب إلى خارج جفن العين، وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، كذلك اختارت الفاونديشن المناسب على لون بشرتها البيضاء، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الزهري الغلوس.

أروى جودة بمكياج زهري مات

أروى جودة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024 -تصوير علي خمج خاص لـ"الخليج 365"

ويمكنك التألق بصيحة المكياج الزهري المات في فصل الشتاء على طريقة النجمة أروى جودة التي اختارت موضة المكياج الزهري في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024 حيث ارتكز على الظلال الزهرية فوق جفن العين العلوي مع الكحل الأسود المحدد لرسمة العين وطبقات الماسكرا المطولة للرموش، والفاونديشن الموحد الناعم على البشرة، وأحمر الشفاه الزهري المات.

يسرا اللوزي بموضة المكياج الباستيل البنفسجي الناعم

يسرا اللوزي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024 -تصوير بشير صالح خاص لـ"الخليج 365"

ومَن تفضل موضة المكياج الباستيل البنفسجي بلمسات ناعمة، يمكن اختيار أسلوب النجمة يسرا اللوزي التي اعتمدت مع إطلالتها البنفسجية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024 مكياج باستيل بنفسجي ارتكز على ظلال العيون البنفسجية الناعمة فوق الجفن المتحرك للعين مع الكحل الأسود المحدد لرسمة العين وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، جنباً إلى جنب مع الفاونديشن المخملي الناعم المصقول بالبلاش الزهري على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الزهري المحدد بالكونتور البنفسجي الناعم.