كيف تألقت النجمات في اليوم السابع لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 08:53 صباحاً - في حفل مليء بالتألق والجاذبية، شهد اليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024 إطلالات مبهرة للنجمات على السجادة الحمراء، حيث خطفن الأنظار بإبداعهن في المكياج وتسريحات الشعر؛ ما أضفى أجواءً من الفخامة والرقي على هذا الحدث السينمائي العالمي. فبين المكياج المتقن وتسريحات الشعر الأنيقة، نجحت النجمات في إبراز لمساتهن الخاصة التي تجمع بين الكلاسيكية والابتكار؛ ما حوَّل كل ظهور إلى لحظة تألق استثنائية.

وقد غلب على مكياج النجمات الأسلوب السموكي لناحية ألوان ظلال العيون البارزة لشكل العين أو مكياج البشرة الخفيف وأحمر الشفاه الناعم. كذلك تنوعت تسريحات شعر بين التسريحة المرفوعة، وأخرى عصرية بأسلوب مموج منسدل على الأكتاف.

في الآتي، نرصد لك من "الخليج 365" أبرز إطلالات النجمات الجمالية في اليوم السابع لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024. أي إطلالة أعجبتك أكثر؟ شاركينا رأيك.

سارة حناشي بمكياج بشرة مشرق وتسريحة ويفي عريض

سارة حناشي -تصوير يحيى أحمد خاص لـ"الخليج 365"

أطلت الممثلة التونسية سارة حناشي على السجادة الحمراء في اليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024 بإطلالة مميزة تجمع بين العصرية والبساطة، من حيث اختيار الأزياء والمكياج وتسريحة الشعر، حيث تألقت بفستان باللون الأبيض بتصميم عصري، مع تفاصيل خفيفة وناعمة أضافت لمسة من الجرأة إلى الإطلالة، ونسَّقته مع بوت جلدي أسود طويل يعكس أسلوبها الفريد. واعتمدت مكياجاً ناعماً، ركز على إبراز جمال ملامحها الطبيعية، من خلال اعتماد مكياج بشرة مشرق، وإبراز عينيها بتطبيق ظلال عيون بتدرجات البني والوردي، على الجفون العلوية، مع تكثيف الرموش بضربات خفيفة من الماسكرا التي عززت من جمال رموشها. وعززت إشراقة وجهها بالبلاشر، إلى جانب أحمر الشفاه باللون المشمشي، مع تحديد حواف الشفاه بقلم أغمق بدرجة من لون أحمر الشفاه.

تميزت تسريحة شعرها بالعصرية والأناقة، حيث اعتمدت تسريحة ويفي بتموجات طبيعية، تعطي مظهراً حيوياً. جاءت تسريحة شعرها بأسلوب ينسجم مع شخصيتها المرحة؛ ما أضاف بعداً عصرياً لإطلالتها على السجادة الحمراء.

بسنت صيام بمكياج غلو وتسريحة شعر ناعمة نصف مرفوعة

بسنت صيام -تصوير يحيى أحمد خاص لـ"الخليج 365"

بدورها، خطفت الممثلة المصرية بسنت صيام الأنظار على السجادة الحمراء في اليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024، بإطلالة أنيقة وعصرية تبرز أنوثتها بأسلوب جذاب وأنيق، حيث أطلت بفستان أسود قصير يتميز بتصميم ناعم بلا أكمام، وكعب عالٍ فضي لامع، ما أضاف لمسة من الفخامة على إطلالتها. واختارت مكياجاً مضيئاً، يعتمد على تظليل الجفون الثابتة بتدرجات اللون الوردي المموه، وظلال فضية على كامل الجفون المتحركة، مع لمسات من الأيلاينر على طول منبت الرموش العلوية والسفلية، إلى جانب تكثيف الرموش بالماسكرا. أما البشرة؛ فظهرت بمظهر مشرق ونضر مع استخدام هايلايتر أضاف لمسة من الإضاءة على وجنتيها. اختارت لون أحمر شفاه بدرجات النيود اللامع الذي أضفى على إطلالتها لمسة أنثوية ناعمة.

وأنهت إطلالتها بتسريحة شعر بسيطة وأنيقة، تتناسب مع تصميم فستانها. جاءت التسريحة بخصلات مرفوعة جزئياً للخلف مع ترك بعض الخصلات تنسدل بنعومة؛ ما أضاف لمسة من الحيوية إلى إطلالتها خلال هذا الحدث السينمائي المميز.

جيهان خليل بمكياج أيلاينر مجنح وتسريحة ذيل الحصان

جيهان خليل -تصوير يحيى أحمد خاص لـ"الخليج 365"

أثبتت الممثلة المغربية جيهان خليل بإطلالتها على السجادة الحمراء في حفل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024، أنها رمز للأناقة الكلاسيكية، حيث تألقت بفستان طويل أنيق أسود اللون بلا أكمام، ونسَّقت معها قفازات طويلة سوداء؛ ما عزز من إطلالتها الفخمة والأنيقة. واختارت مكياجاً دراماتيكياً يبرز ملامحها الجذابة، مستوحى من الحقبة الهوليودية، جاءت العيون بتحديد بارز من خلال تظليل الدفون العلوية بتدرجات الظلال الوردية، مع لمسة من الظلال اللامعة عند زاوية العين الداخلية، ورسم خط أيلاينر أسود على طول الجفون المتحركة، بأسلوب مجنح مسحوب إلى نهاية زاوية العين الخارجية. وعززت من كثافة رموشها بتطبيق ضربات ناعمة من الماسكرا؛ ما أضاف بعداً ساحراً لنظرتها. أما البشرة؛ فكانت مشرقة وخالية من العيوب، مع استخدام كونتور ناعم وهايلايتر على الوجنتين. اختارت أحمر شفاه بلون نيود هادئ لتحقيق التوازن المثالي بين العيون البارزة والإطلالة كلها.

اعتمدت جيهان تسريحة الشعر المرفوع بالكامل بأسلوب أنيق على هيئة ذيل الحصان؛ ما أبرز جمال وجهها، وأضفى لمسة كلاسيكية تتناغم مع إطلالتها. هذه التسريحة كانت الخيار المثالي لإظهار أناقتها وجاذبيتها في هذا الحفل الكبير.

مجدولين الإدريسي بمكياج عيون ناعم وتسريحة الويفي

مجدولين الإدريسي -تصوير يحيى أحمد خاص لـ"الخليج 365"

من جهتها، أطلت الممثلة المغربية مجدولين الإدريسي، في اليوم السابع من حفل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024، بإطلالة كلاسيكية وأنيقة، حيث تألقت بعباءة فضفاضة باللون الأسود، مزينة بتطريزات براقة، ونسَّقت معها حزاماً كبيراً باللون الفضي. واختارت مكياجاً لافتاً، ارتكز على تظليل العيون بتدرجات ظلال ترابية، مع تطبيق الكحل الأسود على كامل الجفون المتحركة. وعززت من إشراقة النظرة، بالكحل الأسود على طول منبت الرموش العلوية والسفلية، إلى جانب تكثيف رموشها بالماسكرا، وتطبيق البلاشر الوردي الخافت، واعتماد أحمر الشفاه النيود.

وأنهت إطلالتها بتسريحة شعر ويفي بتموجات عريضة، منسدلة على الأكتاف بأسلوب عفوي، مع اعتماد الغرة الجانبية المنسدلة على طول شعرها بانسيابية وعفوية.

فاطنة بن كيران بمكياج سموكي برونزي وتسريحة مموجة

فاطنة بن كيران -تصوير يحيى أحمد خاص لـ"الخليج 365"

أما المنتجة المغربية فاطنة بن كيران من عرض فيلم "أنا ماشي أنا" المشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024، أطلت بإطلالة مميزة على السجادة الحمراء، حيث جمعت بين الأناقة الكلاسيكية واللمسة التراثية بأسلوب لافت جذب الأنظار، حيث ارتدت فاطنة قفطاناً مغربياً أنيقاً باللون البيج مع تطريزات ذهبية تعكس جمال التراث المغربي، مع الحزام الذهبي المطرز؛ ما أضاف لمسة عصرية أبرزت رشاقتها. واختارت فاطنة "مكياج سموكي" للعيون، بألوان دافئة تناسب بشرتها. اعتمدت على تظليل الجفون بتدرجات الظلال بألوان برونزية خفيفة، مع تحديد بسيط يبرز جمال عينيها. وتحديد العينين بقلم كحل أسود، إلى جانب تكثيف الرموش بالماسكرا. وعززت إشراقة بشرتها، بتطبيق بلاشر برونزي مع لمسات خفيفة مع الهايلايتر على عظمتي الوجنتين. أما أحمر الشفاه؛ فاختارت لوناً وردياً دافئاً يعكس أنوثتها ويكمل إطلالتها.

وزينت شعرها الأشقر الطويل، بتسريحة شعر ويفي انسيابية ذات تموجات ناعمة تضفي حيوية ورقياً على الإطلالة، مع خصلات متدرجة تبرز جمال ملامح وجهها بأسلوب جذاب.