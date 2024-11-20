هند صبري في يوم ميلادها: صيحات جمالية لافتة اعتمدتها على السجادة الحمراء

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 08:53 صباحاً - هند صبري، فنانة تونسية- مصرية عرفت طريق الشهرة منذ مشاركتها في الفيلمين السينمائيين: "موسم الرجال"، و"صمت القصور". تميزت بأداء أدوارها المتنوّعة بكل تلقائية وعفوية؛ مما ساعدها على النجاح في كلّ دَور أوكل إليها؛ فاستطاعت أن تصبح واحدة من ألمع وأشهر الممثلات على الساحة العربية، وتترك بصمة خاصة لها في عالم الفن العربي. من جهة أخرى، لطالما تميزت هند صبري بإطلالاتها الجمالية الأنثوية الناعمة، التي لا تتقيد فيها بالصيحات الجمالية الرائجة؛ بل تتبع أسلوباً خاص في تنسيق إطلالاتها؛ مما جعلها تلفت الأنظار دوماً بأناقة لوكاتها وتميُّزها رغم بساطتها.

ولمناسبة يوم ميلادها الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، نرصد مجموعة صيحات جمالية من وحي هند صبري، تألّقت بها في السنوات الأخيرة على السجادة الحمراء.

هند صبري بأحمر الشفاه الأحمر وتسريحة الشعر المبلل

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في ليلة مليئة بالفخر على حدّ قولها، تألّقت النجمة هند صبري على السجادة الحمراء لمهرجان حفل توزيع جوائز الأوسكار بدورته الـ96، بإطلالة جمالية خطفت بها الأنظار؛ حيث بدت كحورية البحر بفستان أسود بقَصة ضيّقة وأكتاف بأسلوب الأوف شولدر. وقد نسّقت معه مكياج عيون ناعماً جداً بدرجات الألوان المحايدة التي غمرت الجفون العلوية والسفلية، إلى جانب طبقات عدة من الماسكرا. في مقابل أحمر شفاه قوي باللون الأحمر الكلاسيكي، مع البلاشر البرونزي المسحوب على الخدين. كذلك، تألّقت بتسريحة الشعر المبلل المنسدل مع الغرة المسحوبة إلى الخلف. وقد تزيّنت بمجوهرات فاخرة مرصّعة بالألماس من علامة بياجيه Piaget.

وفي هذا السياق، يمكنك متابعة هند صبري تتحدث عن مسيرتها السينمائية في مهرجان الجونة

هند صبري بمكياج ناعم وتسريحة الكعكة المصقولة

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وخلال احتفالية مبادرة "المرأة في السينما" التي أقامها مهرجان البحر الأحمر بالتعاون مع مجلة فانيتي فير، على هامش الدورة الـ77 لمهرجان كان السينمائي؛ احتفاءً بالمرأة، تألّقت هند صبري بإطلالة لافتة على السجادة الحمراء، تألّقت فيها بفستان أحمر طويل بكتف واحد، مع حزام على الخصر، ونسّقت معه مكياج عيون بسيطاً بدرجات محايدة قريبة إلى لون بشرتها مع طبقات عدة من الماسكرا، إلى جانب أحمر الشفاه الخوخي الغامق والبلاش المشمشي المشرق على الخدين. في المقابل، تألّقت بتسريحة الكعكة المنخفضة المصقولة بالفرق النصفي.

هند صبري بمكياج اللامكياج وتسريحة الشعر الويفي

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وفي مدينة جدة، وعلى هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر لعام 2021، تألّقت هند صبري بإطلالة أنثوية بسيطة، اختارت فيها فستاناً طويلاً بقَصة فضفاضة وياقة عالية، تميّز بقماشه الساتان ولونه الأصفر الخافت. واختارت معه مكياجاً بسيطاً بأسلوب مكياج اللامكياج، الذي يرتكز على إبراز ملامح الوجه باستخدام القليل جداً من مستحضرات المكياج القريبة إلى لون البشرة، مع طبقات عدة من الماسكرا، وتغطية خفيفة للبشرة وبلون موحّد. وإلى جانب مكياجها، اختارت تسريحة الشعر الويفي المنسدل بالفرق النصفي.

هند صبري بمكياج ترابي وتسريحة الشعر نصف المرفوع

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أما في مهرجان مراكش الدولي للفيلم 2019 بيومه السادس؛ فتألّقت هند صبري بإطلالة مفعمة بالأنوثة، اختارت فيها القفطان المغربي المطبّع بالورود باللون الباستيل الوردي. ونسّقت معه مكياج عيون ناعماً، تم فيه دمج ظلال العيون الترابية بدرجات البني والبيج فوق الجفن العلوي وعلى منبت الجفن السفلي، مع طبقات عدة من الماسكرا وأحمر الشفاه الزهري الغلوسي الخافت، ومكياج البشرة المصقول بنغمات وردية. كما اختارت تسريحة الشعر الناعم نصف المرفوع بالفرق الجانبي.

هند صبري بمكياج سموكي بني ناعم وتسريحة ذيل الحصان المنخفضة

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خلال مهرجان فينيسيا الدولي لعام 2019 بدورته الـ76، لفتت هند صبري الأنظار بإطلالتها الجمالية الرائعة، التي طغت عليها اللمسات الأنثوية؛ حيث تألّقت بفستان أنيق باللون الأسود من دون أكتاف، ونسّقت معه مكياج عيون سموكي ناعماً باللون البني، دمجت فيه ظلال العيون بدرجات البني الهادئ على الجفن العلوي وزاوية العين الخارجية، كما تم تمرير ظل العين النيود تحت الجفن السفلي، إلى جانب الكحل البني داخل العين وطبقات عدة من الماسكرا. أما أحمر الشفاه؛ فتم اعتماده باللون الزهري الخافت واللامع. فيما جاء مكياج البشرة ناعماً ومصقولاً بنغمات وردية مشرقة. في المقابل، اختارت تسريحة ذيل الحصان المنخفضة الويفي مع الغرة المسحوبة إلى الخلف بأسلوب فضفاض.

هند صبري بمكياج غامق وتسريحة الشعر المبلل بالغرة المسحوبة

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وفي إطلالة أخرى على هامش مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بدورته الـ76، اختارت هند صبري إطلالة جمالية راقية بلمسات شبابية، اعتمدت فيها فستاناً طويلاً مطبّعاً بالباييت من دون أكتاف، نسّقت معه مكياج عيون غامقاً بدرجات الأسود والبني مع طبقات عدة من الماسكرا، مع مكياج بشرة دافئ بلون موحّد، وأحمر شفاه نيود بدرجة قريبة إلى لون بشرتها. كذلك، تألّقت بتسريحة الشعر المبلل المنسدل على الظهر مع الغرة المسحوبة إلى الخلف.