توقعات مولود برج "الحوت" من السبت 16 تشرين الثاني إلى الجمعة 22 تشرين الثاني 2024

مهنياً: من الابراج الاكثر نضوجا وجمالا يحق لك ما لا يحق لغيرك فرصة من ذهب لتحقيق امنية حلوة حضورك مميز تتحرر من تعب وتسجل قفزات كبيرة في اعمالك احداث كبيرة مهمة تجعلك تتحرك بسهولة الشمس من العقرب من البيت التاسع والزهرة من الجدي مواقع داعمة مهمة تناسبك جدا تساعدك تخدم مصالحك وتحقق اهدافك وتجد نفسك راضياً ومكتفيا بالقليل من النجاح ان الحظ سيكافئك بالكثير من الفرص والدعم

عاطفياً: تدور الاحداث العاطفية بشكل جيد يقرب المسافة بين الاحبة فتجتاز دورة من الحظ جيدة وتكون راضياً وسعيداً تحت تاثيرات كوكب الحب من برج الجدي من بيت الرومنسية ما يجعل الحياة الاجتماعية اكثر تناغما وقد تحمل اليك الافراح الشخصية كولادة طفل جديد بالعائلة او نجاح يخص احد الاولاد .للعازب اسبوع مسلي وغني بالقاءات والتعارف والاجتماعيات