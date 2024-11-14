لايف ستايل

الامارات | محمد صلاح ورحلته الملهمة في «الشارقة للكتاب»

0 نشر
الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ورحلته الملهمة في «الشارقة للكتاب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف فعاليات الدورة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب لاعب كرة القدم العالمي، محمد صلاح، يوم الأحد 17 نوفمبر الجاري في قاعة الاحتفالات، في لقاء جماهيري يروي فيه رحلته للوصول إلى العالمية، ويكشف علاقته بالكتب وتأثيرها في مسيرته .

وفي أمسية استثنائية تجمع بين روح وشغف المعرفة، يتحدّث صلاح عن مسيرته الكروية، حيث يشارك الحضور جوانب من حياته، بدءاً من بداياته وصولاً إلى النجومية العالمية، مسلطاً الضوء على التحديات التي واجهته، والدروس التي تعلّمها، كما يكشف عن الكتب التي ألهمته وأثّرت في تطور رؤيته للحياة والعالم، ليمنح الجمهور لمحة عن جوانب جديدة في شخصيته تتجاوز حدود الملاعب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا