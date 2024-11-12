توقعات مولود برج "الثور" من السبت 09 تشرين الثاني إلى الجمعة 15 تشرين الثاني 2024

مهنياً: اسبوع يحدد مصيرك من اصعب فترات السنة واقلها حظا واقلها طاقة لا تراهن على النتائج اي قرار مهم يجب ان تستشير الاختصاصيين لا تقوم باي شي جديد ممنوع ان تاخذ قرارات حاسمة تحت تاثيرات الكواكب المعاكسة الشمس وعطارد من العقرب المريخ من الاسد بلوتون من الجدي اورانوس في برجك مربعات معرقلة تسد عليك الطريق تحمل عصبية توتر اعباء تراكمات بالاضافة الى القمر الجديد في العقرب يومي السبت ومنتصف يوم الاحد

عاطفياً: تعيش اسبوعاً ايجابياً ومناسباً لحسم المسائل وطي صفحة قديمة تثير الارتباك في العلاقة مع وجود كوكب الحب في برج القوس الناري الصديق الذي يجعلك تحاط بمحبة كبيرة وعطف ورعاية، وتتمتع بشعبية لا مثيل لها ويسعى الكثيرون للتودد إليك، فتتلقى الدعوات من كل جانب، وتشارك في مناسبات كثيرة لتلتقي بوجوه جديدة ، إذا كنت عازبا وتبحث عن شريك العمر قد تتاح لك فرص عديدة لملاقاة من يهتف له قلبك