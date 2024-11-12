الامارات | نمر يهاجم 3 عمال بعدما استيقظ من المخدر.. "فيديو"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب ثلاثة عمال في "إدارة الغابات" بعد أن هاجمهم نمر أثناء وضعهم الحيوان المحاصر في قفص في منطقة بيجنور بولاية أوتار براديش.

وقعت الحادثة في غابة بالقرب من دارماناجري عندما تمكن المسؤولون من اصطياد النمر.

ويظهر في مقطع فيديو ثلاثة مسؤولين من إدارة الغابات وهم يحملون النمر إلى قفص في شاحنة، ويبدو أنهم سيطروا على الحيوان بالعصي وربطوا أطرافه، بحسب ndtv.

وفي حين يمكن رؤية مسؤولين اثنين يحملان أقدام النمر، يمكن رؤية مسؤول آخر يرتدي خوذة وهو يحمل النمر بالقرب من رأسه، وعندما اقتربوا من القفص، قام المسؤولون بإنزاله.

لكن لصدمتهم، استيقظ النمر، وزأر، وهاجم مجموعة من عمال إدارة الغابات، بعد أن فك قيده لحظة استيقاظه من المخدر.

وبعد فترة وجيزة، تمكن المسؤولون من محاصرة النمر مرة أخرى ووضعه داخل القفص.

وتم نقل الموظفون المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأدخل أحدهم إلى غرفة العناية، بسبب خطورة وضعه.