الامارات | عالما رياضيات: نظرية «مفارقة القرد» مستحيلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كذّب اثنان من علماء الرياضيات نظرية «مفارقة القرد» العلمية التي تفيد بأن قرداً ينقر على لوحة مفاتيح آلة كاتبة يستطيع - إذا توافَر له متسع كافٍ من الوقت - أن يطبع نصاً بطول الأعمال الكاملة لشكسبير.

وتعبّر هذه التجربة الفكرية، التي تم تصورها قبل أكثر من قرن، عن فكرة أن توافُر الوقت الكافي يجعل شيئاً غير محتمل - لكنه ممكن من الناحية الفنية - يصبح محتملاً. وأظهرت حسابات أجراها عالِما الرياضيات الأستراليان أنه «من شبه المؤكد» أن كل حيوانات الشمبانزي في العالم لن تستطيع أبداً إعادة إنتاج أعمال الكاتب المسرحي والشاعر إذا توافرت لها مدة الكون.

وشرَح العالِمان في دراسة نشرتها مجلة «فرانكلين أوبن»، هذا الأسبوع، أنهما احتسبا ما يمكن أن ينتجه القرد من خلال النقر على لوحة مفاتيح مكونة من 30 حرفاً بمعدّل ضغطة مفتاح واحدة في الثانية لمدة 30 عاماً.

وكذلك استخدما مدة نظرية من السنوات للكون تُعرَف بـ«غوغول»، وهو عبارة عن الرقم واحد متبوعاً بمئة صفر. واستبعدا الجوانب غير المهمة من التجربة، مثل النظام الغذائي للقردة، أو وسائلها للبقاء على قيد الحياة، بعد انقراض الشمس في بضعة مليارات من السنين.