الامارات | تامر حسني نجم أولى حفلات القرية العالمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القرية العالمية - أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، وبدعم من «روتانا» - عن إطلاق أولى الحفلات الغنائية لموسمها الـ29 باستضافة النجم تامر حسني في حفل غنائي يُقام يوم الأحد 10 نوفمبر الجاري على خشبة المسرح الرئيس. ويشتهر تامر حسني بجماهريته الكبيرة عربيّاً وعالميّاً، وبتفاعله الواسع مع الحضور، وهو صاحب عدد كبير من الألبومات الغنائية الشهيرة التي أمتعت الجمهور على مدار الـ20 عاماً الماضية.

يمثّل هذا الحفل انطلاقة سلسلة الحفلات الغنائية التي تقّدمها القرية العالمية لكل ضيوف موسمها الـ29، التي سيتم الإعلان عنها تباعاً.