6 أطعمة تقوي جهازك المناعي ضد الميكروبات في التقلبات الجوية.. احرص عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله:

مع التقلبات الجوية وقرب حلول فصل الشتاء، تظهر أهمية تناول بعض الأطعمة التي تدعم جهاز المناعة وتقويه ضد الأمراض.

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية، أبرز الأطعمة لمواجهة لحماية الجسم من من الميكروبات وتقوية الجهاز المناعي خلال التقلبات الجوية، وفقًا لتصريحات الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، لـ"الخليج 365".

1- الجزر

يعتبر الجزر داعمًا قويًا للمناعة المخاطية، وهي خط الدفاع الأول ضد العدوى. يحتوي الجزر على البيتا كاروتين، الذي يتحول إلى فيتامين A، مما يعزز صحة الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي والهضمي، كما يساعد فيتامين A على تحفيز إنتاج الخلايا المناعية، مثل الخلايا التاجية.

2- البرتقال

البرتقال فاكهة غنية بفيتامين C، الذي يعد عنصرًا أساسيًا لدعم جهاز المناعة. يعمل كونه مضادًا للأكسدة، مما يحمي الخلايا من الأضرار الناتجة عن الشوارد الحرة، كما يحتوي البرتقال على الألياف والبكتين، التي تعزز المناعة وتدعم صحة الجهاز الهضمي.

3- البقدونس

يعتبر البقدونس من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل فيتامين C وA وK. تعمل هذه الفيتامينات على تقوية المناعة ومكافحة الالتهابات، كما يحتوي البقدونس على مضادات الأكسدة التي تحمي من الأمراض المزمنة.

4- البصل

البصل غني بمضادات الأكسدة وفيتامين C، مما يعزز جهاز المناعة، ويحتوي أيضًا على الكبريت والكيورسيتين، الذي يعمل كمضاد قوي للأكسدة ويفيد في تعزيز صحة الجهاز التنفسي.

5- البروكلي

يعتبر البروكلي من أفضل الأطعمة لتعزيز المناعة، إذ يحتوي على فيتامين C ومضادات الأكسدة. كما يحتوي على مركبات مثل السلفورافان، التي تحمي الخلايا المناعية من الأضرار.

6- عسل النحل

يعتبر العسل من أقوى الأطعمة الطبيعية لتعزيز المناعة، ويحتوي على مركبات تقتل البكتيريا والفيروسات، كما يعمل كملطف طبيعي لالتهابات الحلق، كما أنّ عسل النحل أيضًا يدعم نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.

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