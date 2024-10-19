لن تتوقعها.. طبيب يكشف 5 خرافات شائعة عن مرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

على الرغم من إصابة العديد من الناس بمرض السكري، لا يزال هناك الكثير من الارتباك حول أسبابه وما ينبغي لمرضى السكري تناوله وما يجب تجنبه.

ويوضح دوجلاس توينيفور، اختصاصي التغذية المسجل ورئيس قسم الرعاية في جمعية مرضى السكري في المملكة المتحدة، أن "معرفة المزيد عن مرض السكري هي الخطوة الأولى للمساعدة في الوقاية منه وإدارته". وهنا يدحض بعض الخرافات الشائعة:

الخرافة الأولى: مرض السكري ناتج عن تناول الكثير من السكر

نظرًا لأن مرض السكري يتميز بمستويات عالية من السكر (الجلوكوز) في الدم، فليس من المستغرب أن يعتقد الكثير من الناس أن السبب في ذلك هو تناول كميات كبيرة من السكر، لكن العلم يقول غير ذلك.

لا يوجد دليل على أن السكر نفسه يسبب النوع الثاني من مرض السكري، على الرغم من أن تناول كميات أكبر من المشروبات السكرية قد يزيد من خطر الإصابة ، بحسب express.

يقول دوجلاس: "ما زلنا لا نعرف ما الذي يسبب مرض السكري من النوع الأول، لكن جهاز المناعة لدينا متورط في ذلك، يبدو أن جسمنا ينقلب على نفسه ويدمر الخلايا الموجودة في البنكرياس التي تنتج الأنسولين، لكن النوع الثاني أكثر شيوعًا مع تقدمنا في العمر وإذا كان لدينا تاريخ عائلي أو كنا من مجموعات عرقية معينة، يلعب وزننا أيضًا دورًا، حوالي تسعة من كل 10 أشخاص تم تشخيصهم حديثًا بالنوع الثاني يعانون من السمنة".

وهنا يلعب السكر دورًا كبيرًا على الأرجح، إذ يرتبط تناول كميات كبيرة من السكر بتناول كميات أكبر من السعرات الحرارية، كما أن الإفراط في تناول السعرات الحرارية يؤدي إلى زيادة الوزن.

الخرافة الثانية: عليك أن تتوقف عن تناول السكر تمامًا

النصيحة الغذائية الرئيسية للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني هي اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة والملح والسكر، لكن هذا لا يعني الامتناع عن تناول السكر تمامًا.

يقول دوجلاس: "لا بأس من تناول كميات صغيرة من الأطعمة التي تحتوي على السكر عندما تكون مصابًا بمرض السكري - ولكن من المهم تناولها بشكل أقل تكرارًا وبكميات صغيرة، لأن الإفراط في تناولها قد يجعل من الصعب التحكم في مستويات السكر في الدم والوزن".

الخرافة الثالثة: السكر هو المكون الوحيد الذي يجب أن تقلق بشأنه

من السهل الوقوع في فخ التفكير بهذه الطريقة، لكن مرض السكري يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، لذا فإن اتباع نظام غذائي صحي أكثر أهمية من الحد من تناول السكر للحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم وضغط الدم تحت السيطرة.

ولا تتوقف الفوائد عند هذا الحد، يقول دوجلاس: "إن تناول الأطعمة المغذية التي تزودنا بكل البروتينات والألياف والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن التي نحتاجها، يساعد في الحفاظ على صحة كل جزء من أجسامنا، من المخ والعظام إلى الجلد والأمعاء".

الخرافة رقم 4: تحتوي الفاكهة على كمية كبيرة من السكر بالنسبة لمرضى السكري

إن النصيحة الصحية للجميع، بما في ذلك المصابين بمرض السكري، هي تناول خمس حصص من الفاكهة والخضراوات يوميًا، فمعظم الفاكهة والخضراوات تحتوي على سعرات حرارية أقل وتوفر الألياف، ما يجعلها رائعة لملء المعدة والتحكم في الوزن، كما تحتوي على الفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية النباتية، وكلها ضرورية للصحة الجيدة.

"يعتقد كثير من الناس أنهم بحاجة إلى تجنب الموز أو العنب أو الفواكه الأخرى، ولكن لا يوجد سبب لذلك طالما أنك تراقب الكمية"، كما يقول دوجلاس. "كل هذه الفواكه تُحسب أيضًا ضمن الحصص الخمس التي نتناولها يوميًا، لذا يجب الاستمتاع بها، التنوع هو الحل".

الخرافة 5: يمكنك علاج مرض السكري باتباع النظام الغذائي الصحيح

"من غير الممكن علاج مرض السكري أو عكس مساره، ولكن فقدان الوزن يمكن أن يؤدي إلى شفاء النوع الثاني من المرض، وخاصة إذا حدث هذا بعد وقت قصير من التشخيص"، كما يوضح دوجلاس.

"إنها أيضًا إحدى الأوقات التي يكون فيها فقدان الكثير من الوزن بسرعة - حوالي 2st 5lb (15kg) - مفيدًا."وجدت الأبحاث التي مولتها منظمة السكر في المملكة المتحدة أن 46 في المائة من الأشخاص الذين يعانون من السمنة يضعون مرض السكري من النوع 2 في مرحلة هدوء باتباع نظام غذائي يحتوي على 850 سعرة حرارية في اليوم لمدة تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أشهر، يليه إعادة إدخال الطعام تدريجيًا ونصائح حول الحفاظ على الوزن. وكلما زاد فقدان الوزن، زادت فرصة الهدوء.

"ووجد الباحثون أن نحو سبعة في المائة من الذين فقدوا أقل من خمسة كيلوجرامات تحسنت حالتهم مقارنة بنحو 90 في المائة من الذين فقدوا خمسة عشر كيلوجراما على الأقل، كما وجد الباحثون أنه بعد مرور عامين، ظل أكثر من ثلث الأشخاص في حالة تحسن ولم يحتاجوا إلى أدوية لعلاج مرض السكري."

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