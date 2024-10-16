الامارات | «مونلايت» الأوروبي يسعى لتسهيل استكشاف القمر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تهدف وكالة الفضاء الأوروبية لتسهيل استكشاف القمر عن طريق برنامجها «مونلايت»، عبر وضع أقمار اصطناعية في مدار حول القمر لخدمات الاتصالات والملاحة الجوية.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية من العاصمة الفرنسية باريس، أمس، إن «هذه البنية التحتية ضرورية لعودة البشرية إلى القمر، والوجود على سطحه لفترة طويلة، في ظل تعزيز الكفاءة وخفض تكاليف التشغيل والاستخدام بصورة كبيرة».

وأضافت الوكالة الأوروبية أن البرنامج من شأنه أن يتيح التنقل على سطح القمر، وعمليات الهبوط الدقيقة وذاتية التحكم، إلى جانب تيسير التواصل ونقل البيانات السريع بين الأرض والقمر. وسيضم برنامج «مونلايت» خمسة أقمار اصطناعية، من بينها أربعة للملاحة الجوية، وواحداً للاتصالات، متصلة بالأرض عبر ثلاث محطات أرضية مخصصة، وسيشكل شبكة بيانات تمتد لمسافة 400 ألف كيلومتر.