10 صور تكشف - رجل يدفع شخص أمام عربة مترو قادمة والسبب صادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

حُكم على رجل يدعى "بروا شورش" بالسجن مدى الحياة بعد أن قام بدفع شخص غريب لا يعرفه أمام عربة مترو في لندن قبل ثوان قليلة من وصول القطار المتحرك إلى المحطة.

وكان الضحية البالغ من العمر 60 عاما ينتظر قدوم المترو بجوار شورش أثناء عودته إلى المنزل من العمل ولم يتفاعل معه بأي شكل من الأشكال، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.

وبعد ذلك دفع المتهم البالغ 24 عاما الضحية أمام عربة القطار دون أي تفسير.

ولحسن الحظ تمكن الضحية ويدعى "تاديوس بوتوتشيك" من البقاء على قدميه، وساعده أحد المارة في العودة إلى الرصيف وحصل على تعويض بقيمة 1000 جنيه إسترليني من القاضي لشجاعته وسرعة رد فعله.

وكان سائق قطار خط فيكتوريا على بعد ثوانٍ فقط من الاصطدام بالضحية.

وقال السائق للمحكمة: "لو كان الرجل على المسار بعد ثوانٍ قليلة كان سيموت".

وهرب شورش عندما وصلت الشرطة إلى محطة المترو، لكن تم القبض عليه في وقت لاحق من ذلك اليوم.

وعند التحقيق معه اعترف بأنه قام بدفع ضحيته لأنه نظر إليه بغضب.

وحُكم على شورش بالسجن مدى الحياة لإدانته بمحاولة القتل، ولكنه ادعى أنه لم يكن يعلم أن القطار قادم.

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