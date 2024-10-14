تصرف لا يخطر على البال.. رجل "يعض" ثعبان وهذا ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل يعض ثعبان "أناكوندا" عملاق للدفاع عن نفسه من هجوم مميت.

وفقا لصحيفتا "ذا صن"، و"ديلي ميل" شهدت غابات الأمازون البرازيلية حادثا مروعا، حيث وجد رجل نفسه في صراع من أجل البقاء بعد أن هاجمه ثعبان أثناء السباحة في مياه الأمازون.

ووثق مقطع الفيديو لحظات الرعب التي عاشها الرجل، حيث يظهر وهو يصارع الثعبان الضخم بكل قوته، ما دفعه إلى "عض" وغرس أسنانه في جسد الثعبان في محاولة يائسة للدفاع عن نفسه.

يظهر الفيديو الرجل يسبح في نهر الأمازون رفقة صديقين عندما وقع الهجوم المفاجئ.

كما يمكنك رؤية الثعبان العملاق يلتف جسده بقوة، حاول أصدقائه مساعدته، حيث أمسك أحدهما بذيل الأناكوندا بينما حاول الآخر فك الثعبان عن القارب الخشبي.

بعد صراع، تمكن الرجل من التخلص من قبضة الأناكوندا والنجاة بأعجوبة من الموت.

معلومات عن ثعبان الأناكوندا

يُسمي أيضا أفعى الماء.

واحد من أكبر الثعابين في العالم.

يصل طوله إلى أكثر من 26 قدما، أي ما يعادل " 8 م".

يزن 440 رطلا، أي ما يعادل 200 كيلوجرام.

يتميز بقدرته المذهلة على السباحة، حيث يقضي معظم وقته في المياه العذبة للأنهار والخلجان.

يتغذى على مجموعة متنوعة من الحيوانات، مثل الطيور والأسماك، والثدييات الكبيرة كالقرود والتماسيح.

هل يشكل الأناكوندا خطرا على البشر؟

بالرغم من أن هجمات الأناكوندا على البشر تعتبر نادرة، إلا أنها ليست مستحيلة، خاصة في المناطق النائية حيث يتداخل البشر مع بيئة الأناكوندا، لذا، يحذر الخبراء من الاقتراب منه واحترام مساحته.

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