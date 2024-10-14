ماذا تخفي بيوتنا؟- خبيرة تكشف عن سر غير متوقع لتأخر الزواج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

البيئة المحيطة بنا تؤثر بشكل كبير على حالتنا النفسية، فهل يمكن أن تكون تلك الأغراض القديمة والأوراق المتراكمة هي السبب وراء ركود حياتك العاطفية؟

في هذا السياق، أشارت إيمان خير، خبيرة طاقة المكان، إلى أن الفوضى في المنزل ليست مجرد حالة مادية، بل تحمل طاقة سلبية تؤثر على ساكنيه.

تابعت خلال استضافتها ببرنامج "بودكاست" المُذاع على الصفحة الرسمية لـ جريدة الأهرام" أن الكراكيب والأشياء التالفة، تمثل طاقة هبوط تعيق تدفق الطاقة الإيجابية في المكان، وبالتالي تؤثر على الحالة النفسية للأفراد.

وأضافت "إيمان" أن تخزين الأشياء التي لا قيمة لها أو التي لا يتم استخدامها بانتظام يؤدي إلى حالة من الركود والجمود، ما يعكس سلبا على طاقة الفتاة العزباء ويؤخر تحقيق أهدافها، بما في ذلك الزواج.

وللتغلب على هذه المشكلة، نصحت خبيرة الطاقة بضرورة التخلص من الكراكيب والأشياء التي لا قيمة لها، وتنظيم المنزل بانتظام.

كما أوصت بحفظ الأموال في استثمارات آمنة مثل الشهادات أو الذهب، بدلا من شراء الأشياء التي لا حاجة إليها.