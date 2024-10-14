مدن الأشباح.. 15 صورة لأماكن فاخرة لا يسكنها البشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تخيل مدنا مبنية على أحدث طراز، شوارع واسعة، مباني كبيرة، ومساحات خضراء، ولكنها خالية تماما من الحياة.

تشتهر الصين بـ"مدن الأشباح" كظاهرة غريبة في عالم العقارات، فبينما تم تصميم هذه المدن لاستيعاب ملايين السكان، إلا أنها خالية من البشر.

وفقا لموقعي "insider" و"atlasobscura"، إليك أشهر هذه المدن:

كانجباشي

تقع مدينة كانجباشي في أوردوس، وهي واحدة من أكبر وأشهر مدن الأشباح في العالم، صُممت لاستيعاب أكثر من مليون نسمة، ولكنها أصبحت مدينة أشباح حقيقية، تتجول في شوارعها الفارغة، فلا ترى سوى المباني الشاهقة المهجورة والمتنزهات الخالية من الزوار.

مدينة يومن

تقع مدينة يومن في شمال غرب الصين، وكانت ذات يوم مدينة نفطية نابضة بالحياة، ومع تراجع إنتاج النفط، تحولت المدينة إلى مدينة أشباح، حيث تترك المباني القديمة آثاره على زمن مضى.

بلاد العجائب

على مقربة من بكين، تقع حديقة ملاهي مهجورة كانت تُعد بأن تكون أكبر مدينة ملاهي في آسيا ولكن بسبب المشكلات المالية والنزاعات، توقفت أعمال البناء، وتحولت الحديقة إلى مكان مهجور يُخيف الزوار.

مدينة تياندوشنج

صُممت مدينة تياندوشنج لتكون نسخة طبق الأصل من باريس، ولكنها فشلت في جذب السكان بسبب موقعها البعيد وقلة الخدمات.

مدينة فينجدو الشبحية

تقع مدينة فينجدو، المعروفة باسم "مدينة الأشباح"، على قمة تل مينغ في شمال نهر اليانجتسي، وتعتبر وجهة فريدة تجذب السياح من جميع أنحاء العالم.

تشتهر هذه المدينة الغامضة بثقافتها الفريدة المرتبطة بالحياة الآخرة والأرواح، حيث تجسد المنحوتات واللوحات الجدارية الموجودة على جدران شوارعها تصورات شعبية عن الحياة بعد الموت والعالم السفلي.

أسباب ظهور مدن الأشباح

الاستثمار العقاري المفرط

شجعت الحكومة الصينية الاستثمار في العقارات، ما أدى إلى بناء عدد كبير من الوحدات السكنية تفوق الطلب الفعلي.

تراجع الصناعات

في بعض الحالات، تراجعت الصناعات التي كانت تدعم هذه المدن، ما أدى إلى هجرة السكان.

المشكلات المالية

واجهت العديد من المشاريع العقارية مشكلات مالية، ما تسبب توقف البناء وترك المباني مهجورة.

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