في شهر أكتوبر.. مكياج وردي ناعم لإطلالة مشرقة على غرار مدونات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - خلال شهر أكتوبر الوردي، الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، يطغى اللون الوردي، الذي تم اتخاذه كشعار عالمي لهذا الشهر، على ما عداه من الألوان. وبالتالي، ولمواكبة فعاليات أكتوبر الوردي، يمكنك أن تتألقي بصيحات جمالية مشرقة ترتكز على أساليب مكياج تطغى عليها اللمسات الوردية والزهرية المشرقة والمتوهجة، لتكون إطلالاتك في هذا الشهر أكثر شباباً وحيوية، بعيداً عن العيون المتعبة والبشرة الباهتة والشاحبة والشفاه الشاحبة.

ولأن اللون الوردي هو في الأساس أحد أكثر الألوان شعبية ورواجاً بين النجمات ومدونات الموضة، نرى كثيرات من مدونات الموضة يتألقن بموضة المكياج الوردي بتدرجاته المختلفة التي تضفي لمساتها على الوجه لتنعكس إشراقاً وتوهجاً، فإذا كنتِ تبحثين عن إطلالة وردية ناعمة في شهر أكتوبر؛ تلهمك مدونات الموضة باقة من صيحات المكياج الوردي التي تمكّنك من التألق بإطلالات مكياج متنوعة وعصرية تختارينها وفق لون بشرتك وشكل عينيك، وهكذا تحصلين على مظهر حيوي نابض بالحياة.

وهنا، نرصد لك مجموعة رسمات مكياج وردي على غرار مدونات الموضة لمناسبة شهر أكتوبر، تمنحك إطلالة مشرقة نابضة بالحيوية والحياة.

مكياج وردي بدرجات زهرية مشرقة من العنود بدر

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بإمكانك أن تتألقي في شهر أكتوبر الوردي بمكياج زهري مشرق بلمسات وردية جذابة على طريقة مدونة الموضة العنود بدر التي تتناغم كثيراً مع بشرتها السمراء. ضعي ظلال العيون الزهرية اللامعة فوق جفن العين العلوي مع خط الأيلاينر العريض المسحوب عند زاوية العين الخارجية، وأكثري من طبقات الماسكرا على الرموش، واختاري الفاونديشن المناسب على لون بشرتك مع البلاشر الوردي المضيء على تفاحة الخدين، وأكملي مكياجك بأحمر الشفاه الزهري المات.

مكياج وردي برونزي من لما العقيل

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وإذا كنتِ من محبات المكياج الوردي بلمسات برونزية مشرقة في شهر أكتوبر، ننصحك بأسلوب مدونة الموضة والجمال لما العقيل، التي تشتهر بصيحاتها الشبابية العصرية، وعلى طريقتها احصلي على رسمة عيون وردية ممزوجة بالظلال البرونزية المسحوبة إلى خارج العين مع لمسات براقة، جنباً إلى جنب مع الماسكرا البارزة، وننصحك بمكياج البشرة البرونزي مع البلاشر الوردي المشرق وأحمر الشفاه الوردي الغلوس. هذا المكياج يناسب مناسبات شهر أكتوبر، لا سيما إذا نسقته مع تسريحة شعر ويفي نصف مرفوعة.

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مكياج وردي مات من نجود الرميحي

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كذلك، يمكنك اعتماد مكياج وردي مات في شهر أكتوبر على غرار مدونة الموضة نجود الرميحي، صاحبة الملامح الجذابة والصيحات الجمالية الراقية. تألقي بدرجات وردية مات تبرز شخصيتك المستقلة من خلال ظلال العيون الوردية المات فوق جفن العين المتحرك، مع رسمة الأيلاينر العريض والمسحوب إلى خارج العين والماسكرا البارزة، إلى جانب مكياج البشرة الموحد والمخملي مع لمسات البلاشر الوردية، وأحمر الشفاه الوردي المات الذي يبرز الشفاه. هذا المكياج يناسبك في كل الأوقات.

مكياج وردي لامع من نهى نبيل

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أما إذا كنتِ تفضلين المكياج اللامع، ننصحك بهذا المكياج الوردي المشرق على طريقة مدونة الموضة والجمال نهى نبيل التي غالباً ما تميل إلى استخدام الظلال الوردية بتدرجات مختلفة، ضعي الظلال الوردية الباهتة لتغمر جفن العين العلوي مع لمسات براقة زهرية وارسمي خط الأيلاينر الرفيع إلى خارج العين مع الكحل الأسود والرموش المستعارة التي تعطي حجماً أكبر للعين، واستخدمي الفاونديشن البرونزي المشرق مع البلاشر الوردي المضيء لإبراز تفاحة الخدين، وأنهي مكياجك بأحمر الشفاه الوردي الداكن الغلوس، ويمكنك تنسيق تسريحة الشعر المبلل مع هذا المكياج؛ لتحصلي على إطلالة جمالية لافتة وجذابة.

مكياج وردي خافت من سوسن القاضي

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إذا كنتِ ممن يفضلن المكياج الخفيف في إطلالاتهن، يمكنك تطبيق مكياج وردي بدرجات زهرية خافتة على غرار مدونة الموضة والجمال سوسن القاضي، التي اعتمدت هذا المكياج بأسلوب ناعم وبسيط، أبرزت من خلاله نعومة ملامحها، كل ما عليك فعله هو وضع القليل من الظلال الزهرية الخافتة فوق جفن العين المتحرك مع القليل من طبقات الماسكرا، واختاري مكياج البشرة الطبيعي مع البلاشر الزهري، وأكملي إطلالتك بأحمر الشفاه الزهري الخفيف.

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مكياج وردي للمحجبات من يارا النملة

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ولشهر أكتوبر الوردي، يمكنك اعتماد مكياج وردي ناعم على طريقة مدونة الموضة والجمال يارا النملة التي تلهم الشابات المحجبات بأساليبها الجمالية البسيطة والجذابة. وعلى طريقتها طبقي ظلال العيون الوردية الخفيفة فوق جفن العين العلوي مع الماسكرا البارزة، واختاري الفاونديشن اللامع المناسب على لون بشرتك مع البلاشر الوردي اللامع وأحمر الشفاه الوردي الخفيف.