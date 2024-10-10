مكياج عيون فخم على طريقة النجمات بأساليب وألوان عصرية ولافتة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - مكياج عيون فخم، يُعتبر الخيار المثالي لإبراز جمال العينين وإضفاء لمسة فخامة على إطلالتك، بخاصة في المناسبات المميزة. سواء اخترت مكياج عيون فخماً بأسلوب السموكي بتدرجات لونية ترابية، أو برونزية، أو مكياج عيون مع أيلاينر مجنح، وغيرها من أساليب مكياج العيون، حتماً ستُعززين من جمال نظرة عينيك ومنحها عمقاً وجاذبيةً لا مثيل لها. ولإطلالة أنيقة وراقية، رصدنا لك في هذا المقال، مجموعة أساليب مكياج عيون فخم على طريقة النجمات، لتستوحي منها مكياجك.

مكياج عيون سموكي فخم مع أيلاينر على غرار إلهام علي

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تألقي بمكياج عيون سموكي فخم بتدرجات الألوان الغامقة، الذي يُعدّ أحد أكثر صيحات مكياج العيون الفخمة التي لا تستغني عنها النجمات في مناسباتهن. ومنهن النجمة إلهام علي، واختاري ظلال العيون الدخانية بدرجات تتنوع بين الأسود الداكن والرمادي، لتحديد العيون بشكل قوي ودرامي. طبقي الظلال باللون الأسود على الجفن العلوي بالكامل مع دمج سلس للألوان عند الأطراف لإعطاء تأثير دخاني مثالي. هذا المزج يمنح العينين عمقاً واضحاً وجاذبيةً لا مثيل لها. وارسمي خط أيلاينر أسود عريضاً لتحديد العين بدقة وإكمال التأثير الدرامي للسموكي. ومديه على طول خط الرموش العلوية مسحوباً بخفة نحو الخارج، ما يمنح العينين مظهراً أكثر اتساعاً وجاذبيةً. إلى جانب، تكثيف الرموش باستخدام الرموش الاصطناعية الكثيفة، وتطبيق البلاشر الوردي البارز على عظمتي الخدود، واعتماد أحمر الشفاه باللون البرغندي.

مكياج عيون فخم بتدرجات النيود على غرار ماغي بوغصن

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تألقي بمكياج عيون سموكي قوي على طريقة النجمة ماغي بوغصن، واعتمدي مكياج عيون فخماً يُرتكز على تدرجات اللون البرونزي الفاتحة، باستخدام ظلال العين البني الفاتح على الجفن الثابت واسحبيه إلى الخارج بأسلوب مموه، وطبقي الظل البيج الفاتح بلمسة لامعة على الجفن المتحرك، وأضيئي نظرة عينيك، وجعلهما تبدوان أكثر اتساعاً بلمسة من الهايلايتر الفاتح عند الزوايا الداخلية للعين، إلى جانب الكحل الأسود الممتد على طول خط الرموش العلوية والسفلية. وكثفي رموشك باستخدام الرموش الاصطناعية الطويلة والكثيفة. وطبقي ضرباتٍ خفيفةً من البلاشر باللون الوردي الهادئ عند أعلى عظمتي وجنتيك. أما أحمر الشفاه، فاختاريه باللون النيود الداكن، مع تحديد شفاهك بقلم محدد الشفاه باللون البني.

مكياج عيون فخم باللون البرونزي على طريقة آيتن عامر

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استوحي إطلالتك من وحي النجمة آيتن عامر، وتألقي بمكياج عيون قوي باللون البرونزي، يرتكز على تطبيق ظلال العيون البرونزية بلمسة لامعة على الجفن المتحرك، وبشكل أخف على الجفن الثابت، يليه رسم خط أيلاينر أسود على طول خط الجفون المتحركة، مسحوباً إلى الأعلى عند الزاوية الخارجية للعين، إلى جانب تكثيف الرموش بالماسكرا. وابرزي عظمتي وجنتيك بتطبيق البلاشر باللون البرونزي، ما يمنحك مظهراً دافئاً ومتوهجاً في الوقت نفسه. أما أحمر الشفاه فاعتمديه باللون البني مع تحديد حواف الشفاه بقلم محدد الشفاه باللون البني. حتماً، ستتمتعين بمكياج عيون، يبرز جمال عينيك ويمنحك إطلالةً راقيةً.

مكياج عيون مُشرق وفخم على طريقة سلافة معمار

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بدورها، تُلهمك النجمة سلافة معمار إطلالة مكياج عيون فخم جذاب، بألوان مشرقة، من خلال تطبيق ظلال عيون باللون النيود المات القريب إلى لون البشرة على كامل الجفون العلوية، ومزجه مع ظلال عيون باللون الزهري الغليتر على الجفن المتحرك، مع تحديد منبت الرموش العلوية بالأيلاينر الأسود، جنباً إلى جنب مع الرموش المستعارة والبلاش البارز الزهري على الخدود، وأحمر الشفاه المخملي باللون النيود، المحدد بالكونتور باللون نفسخ، الذي بإمكانك الحصول عليه من خلال اختيار أفضل قلم تحديد شفايف.

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مكياج عيون فخم بتدرجات وردية على طريقة شيلاء سبت

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تتبع النجمة شيلاء سبت، أحدث صيحات المكياج وأكثرها فخامةً وأناقةً، فإذا كنتِ من محبات مكياج عيون سموكي مميز، يجمع بين الجرأة والأناقة، ويعكس أسلوباً عصرياً وجريئاً. اختاريه على طريقة شيماء سبت، وطبقي ظلال عيون باللون الوردي الفاتح كقاعدة للجفون العلوية، وادمجيه مع ظلال داكنة بطريقة متدرجة لإبراز عينيك ومنحها عمقاً إضافياً. وزيني زوايا الخارجية للعين، بحبيبات براقة ولامعة، ما يُضفي بريقاً مميزاً على إطلالتك. هذه اللمسة تُضفي طابعاً عصرياً على مكياج السموكي التقليدي، ما يجعلها مثاليةً لمحبات الإطلالات العصرية. وارسمي خط أيلاينر أسود دقيقاً على خط الرموش العلوية مع سحب خفيف نحو الخارج، لتعزيز من شكل العين ومنحها طابعاً مسحوباً وأنيقاً. وطبقي الرموش الطويلة والكثيفة لتكثيف رموشك، وإبراز النظرة الدرامية والأنثوية. إلى جانب أحمر الشفاه النيود.