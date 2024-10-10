في يوم ميلادها.. شيرين عبد الوهاب بإطلالات جمالية تنوعت بين النعومة والجرأة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - اشتهرت بأغنية آه يا ليل، وكانت بداية شهرتها في عالم الغناء، إنها الفنانة شيرين عبد الوهاب التي دائماً ما يتصدر اسمها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب حياتها الشخصية حيناً وإطلالاتها الجمالية الجريئة والصادمة أحياناً أخرى، إلا أنها في الأحوال كافة استطاعت أن تصنع بصمة خاصة في عالم الفن والجمال في الوقت نفسه. فعلى مدى مشوارها الفني خطفت القلوب بإطلالاتها الجمالية المفعمة بالأنوثة، بما فيها أساليب المكياج بألوانه المختلفة، والتي تناسب ملامحها ولون بشرتها أو تسريحات شعرها المتنوعة، المرفوعة منها والمنسدلة، ما جعلها مصدر إلهام لكثيرات من النساء.

وفي يوم ميلادها، اخترنا لك باقة إطلالات جمالية من وحي شيرين عبد الوهاب؛ لتستوحي منها مكياجك وتسريحة شعرك.

مكياج برونزي ناعم مع تسريحة الشعر المبلل

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لطالما اعتمدت شيرين خلال السنوات الماضية إطلالات جمالية ملفتة خاصة لناحية تسريحات شعرها قبل أن تتخلى عن شعرها الطويل، وقد اختارت في جلسة تصوير مكياجاً برونزياً ناعماً ارتكز على الظلال البرونزية فوق الجفن العلوي للعين مع الماسكرا الخفيفة، واستخدمت الفاونديشن البرونزي مع أحمر الشفاه النيود، كذلك اختارت مع مكياجها تسريحة الشعر المبلل الطويل بالفرق الجانبي للغرة.

صيحة الأيلاينر المسحوب مع تسريحة الشعر الطبيعي

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وبإطلالة شبابية مميزة، تألقت شيرين قديماً بصيحة الأيلاينر الرفيع المسحوب إلى خارج جفن العين العلوي مع الماسكرا الناعمة ومكياج البشرة الطبيعي الناعم المصقول بالبلاش الزهري الخفيف على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه النيود، واختارت مع مكياجها تسريحة شعر طبيعية منفوشة بالفرق الجانبي للغرة.

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مكياج سموكي مع تسريحة الكعكة العالية

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وفي حفل الليالي العربية الذي أحيته في بيروت، ظهرت شيرين بمكياج سموكي ناعم اختارت فيه ظلال العيون الدخانية الخفيفة فوق جفن العين المتحرك مع الماسكرا المطولة للرموش ومكياج البشرة الطبيعي والبلاش الترابي الناعم على تفاحة الخدين، وأحمر الشفاه النيود، كذلك تألقت بتسريحة الكعكة العالية مع الغرة الويفي الجانبية والعالية عن الجبين.

مكياج ترابي خفيف مع تسريحة الشعر المالس الطويل

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وتليق الألوان الترابية على بشرة شيرين الحنطية، حيث اختارت في واحدة من إطلالاتها مكياجاً ترابياً خفيفاً ارتكز على الظلال الترابية الخفيفة فوق الجفن المتحرك للعين، ومكياج البشرة المناسب للون بشرتها إلى جانب أحمر الشفاه الترابي الناعم، ونسقت مع مكياجها تسريحة الشعر المالس الطويل بالفرق النصفي للغرة قبل أن تعتمد قصة الشعر القصير.

مكياج وردي ناعم مع تسريحة الشعر الكاريه

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ومن أجمل اختيارات شيرين الجمالية، المكياج الوردي الناعم الذي تألقت به من خلال ظلال العيون الوردية التي غمرت الجفن العلوي للعين، مع الرموش المستعارة الكثيفة ومكياج البشرة الناعم جنباً إلى جنب مع البلاش الوردي وأحمر الشفاه الوردي الخفيف، ومع مكياجها اختارت قصة الشعر الكاريه القصير بتسريحة الويفي بالغرة الجانبية العالية عن الجبين.

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مكياج دخاني هادئ مع تسريحة الكاريه الويفي

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كذلك، تألقت شيرين بإطلالة أخرى بمكياج دخاني هادئ ارتكز على الظلال الترابية الدخانية اللامعة فوق جفن العين المتحرك والماسكرا البارزة، إلى جانب مكياج البشرة المخملي وأحمر الشفاه النيود، كذلك اختارت تسريحة الشعر الكاريه الويفي بالفرق الجانبي للغرة.

مكياج كلاسيكي مع قصة الشعر البيكسي

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وفي خطوة مفاجئة منها، تخلت شيرين بعد طلاقها من حسام حبيب عن شعرها الطويل، واعتمدت قصة الشعر البيكسي التي كانت قصة الشعر المفضلة لديها منذ بداياتها، ونسقت معها مكياجاً كلاسيكياً ارتكز على الأيلاينر العريض فوق جفن العين المتحرك مع الماسكرا الكثيفة وأحمر الشفاه باللون الأحمر الصارخ.

مكياج سموكي ناعم مع الشعر القصير بالغرة الجانبية

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كذلك، تألقت شيرين في واحدة من إطلالاتها بمكياج سموكي ناعم ارتكز على ظلال العيون السموكي فوق جفن العين العلوي مع الماسكرا الناعمة والكحل الأبيض في قلب العين، ونسقت مكياج بشرتها بما يتناسب مع لونها الحنطي وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الزهري، كذلك اختارت تسريحة الشعر القصير الناعمة مع الغرة القصيرة الجانبية.

مكياج زهري ناعم مع تسريحة شعر قصير ناعمة

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تميل شيرين أيضاً إلى اعتماد الظلال العيون بالدرجات الزهرية الخافتة التي تغمر جفن العين العلوي بنعومتها وبساطتها، وقد اختارت في إحدى إطلالاتها مكياجاً زهرياً ناعماً مع الماسكرا الخفيفة ومكياج البشرة الطبيعي وأحمر الشفاه الزهري الفاقع، ونسقت مع مكياجها تسريحة الشعر القصير بالغرة الجانبية العالية عن الجبين.