بيلا حديد في يوم ميلادها.. باقة من أساليب مكياجها وتسريحات شعرها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - دائماً ما تكون عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد Bella Hadid محط الأنظار في كل إطلالة لها، نظراً لاختياراتها المميزة لجهة المكياج وتسريحات الشعر، فهي تختار أساليب مكياج تتنوع بين المكياج الناعم والبسيط أو المكياج الغريب والجريء للغاية، إلى جانب تسريحات الشعر العصرية والشبابية الناعمة التي تناسب كل الأعمار وتليق بكل الأوقات، وإلى جانب كونها واحدة من أشهر العارضات العالميات فهي أيضاً لها بصمة خاصة في عالم الموضة والجمال، من خلال اعتمادها صيحات مكياج جديدة سرعان ما تصبح موضة رائجة بين السيدات والفتيات، وتسريحات شعر ملهمة تناسب السهرات والمناسبات.

وتحرص بيلا حديد على اختيار الإطلالات الكلاسيكية الجذابة مع الألوان الترابية على كامل العيون، مع البشرة البرونزية المضيئة للغاية، وألوان أحمر الشفاه المتنوعة وبخاصة درجات النيود، كما أنها تميل إلى كل ما هو ناعم وبسيط في تسريحات شعرها التي تتراوح بين تسريحات الشعر الويفي وتسريحة الكعكة المصقولة وتسريحة ذيل الحصان وغيرها.

ولمناسبة يوم ميلادها الذي يصادف 9 أكتوبر من كل عام، نرصد لك باقة من أجمل أساليب مكياج وتسريحات شعر بيلا حديد.

صيحة مكياج اللامكياج مع تسريحة الكعكة

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في آخر ظهور لها على منصات عروض الأزياء، فاجأت بيلا حديد متابعيها بإطلالتها الجمالية التي اختارت فيها صيحة مكياج اللامكياج، وبدت بشرتها باهتة ونضرة وكأنها طبيعية بدون مستحضرات تجميل، وبطبيعة الحال تشتهر بيلا بإطلالاتها الطبيعية التي تبرز جمالها الجذاب وملامحها الناعمة، واختارت مع مكياجها الباهت تسريحة الكعكة المصقولة وتميزت إطلالتها بالنظارة الطبية بالإطار الأسود.

مكياج وردي ناعم مع تسريحة الرفعة الملفوفة

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وعلى سجادة مهرجان كان السينمائي بدورته الـ77، تألقت بيلا بفستان أسود لفت أنظار الملايين، ونسقت معه مكياجاً وردياً ناعماً ارتكز على ظلال العيون الوردية التي غمرت جفن العين العلوي مع الماسكرا الخفيفة للعين المبطنة وخط الأيلاينر الرفيع المسحوب إلى خارج العين، ومكياج البشرة الناعم مع البلاش الوردي على تفاحة الخدين، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الوردي الخفيف، كذلك اختارت تسريحة الرفعة المصقولة مع خصل الشعر الملفوفة التي أعطت حيوية لإطلالتها.

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مكياج ترابي بلمسات هادئة مع تسريحة الريترو

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وبإطلالة أخرى لها، لفتت بيلا الأنظار بإطلالتها الجريئة الشفافة التي نسقت معها مكياجاً ترابياً بنياً تميز بلمساته الهادئة، حيث طبقت ظلال العيون الترابية المجنحة فوق جفن العين المتحرك مع الماسكرا الخفيفة والكحل الأسود في قلب العين، وارتكز مكياج بشرتها على الفاونديشن البرونزي والبلاش المضيء على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الترابي الناعم، ومع مكياجها اختارت تسريحة الشعر الريترو الطويل مع الفرق الجانبي للغرة.

مكياج زهري براق مع تسريحة الكعكة المنخفضة

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وفي واحدة من أجمل اختياراتها، تألقت بيلا حديد بمكياج زهري براق أبرزت من خلاله جمالها الجذاب، حيث اعتمدت ظلال العيون الزهرية البراقة فوق جفن العين المتحرك مع الماسكرا البارزة، إلى جانب مكياج البشرة الموحد والمناسب على لون بشرتها البيضاء، وأحمر الشفاه الزهري الناعم، كذلك اختارت تسريحة الكعكة المنخفضة المصقولة بالفرق الجانبي للغرة.

مكياج أسود مات مسحوب مع تسريحة الكعكة

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ومن المعروف عن بيلا اختياراتها الجمالية الجريئة في بعض الأحيان، حيث اختارت في مهرجان كان السينمائي 2022 إطلالة جريئة لفتت أنظار الكثيرين، وبدت بيلا جذابة بهذه الصيحة التي ارتكزت فيها على صيحة المكياج الأسود المسحوب إلى خارج العين من خلال الأيلاينر المجنح الصارخ فوق جفن العين المتحرك، والكحل الأسود البارز في قلب العين مع الماسكرا القوية، وبدت بشرتها مخملية مع البلاش الوردي على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الترابي الناعم، كذلك جاءت تسريحة الكعكة المصقولة مع خصلة الغرة الجانبية المنسدلة على جانب الوجه لتكمل أناقة وجمال إطلالتها.

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مكياج نيود بلمسات زهرية خفيفة مع تسريحة الويفي

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ويعد المكياج النيود المفضل لدى بيلا حديد، حيث تألقت به في مهرجان كان السينمائي 2022، مع لمسات زهرية خافتة فوق جفن العين المتحرك، والماسكرا الخفيفة، وبدت بشرتها ناعمة وطبيعية مع البلاش الزهري المشرق على تفاحة الخدين، وأحمر الشفاه النيود، كذلك اختارت تسريحة الشعر الويفي المنسدل على الأكتاف.