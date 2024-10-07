الامارات | «غوغل لينس» يضيف خاصية للبحث داخل الفيديوهات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدثت شركة غوغل تطبيق البحث البصري «لينس» بإضافة القدرة على تقديم إجابات فورية عن الأسئلة الخاصة عن المحيط الموجود فيه المستخدم.

وقال مدير إدارة الإنتاج لـ«لينس» في «غوغل»، لون وانغ: «لنقل إنك تريد معرفة المزيد عن سمكة ما مثيرة. (لينس) سيقدم لك شرحاً لسبب سباحة هذه السمكة بطريقة دائرية، إضافة لكثير من المعلومات».

وللوصول إلى خاصية تحليل الفيديو الجديدة في «لينس» يجب الاشتراك في برنامج «سيرش لابس»، وكذلك الخصائص التجريبية «أيه.آي أوفر فيوز». ومع الضغط على زر الإغلاق في الهاتف الذكي تشغل خاصية التقاط الفيديو في «لينس». وعند طرح المستخدم سؤالاً عن أي شيء في الفيديو فإن «لينس» سيقدم رابطاً للإجابة التي تقدمها خاصية «أيه.آي أوفر فيوز» ومحرك بحث غوغل الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي في تلخيص المعلومات التي تجمع من الإنترنت لتقديم الإجابة المطلوبة.