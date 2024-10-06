الامارات | «كوكب الفقاعات» يحط في منارة السعديات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف «ثيوري الافين»، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، تجربة «كوكب الفقاعات» في ديسمبر المقبل للمرة الأولى في المنطقة بعد العرض العالمي الأول لها في ميلانو، وتوسعها في لوس أنجلوس ولندن وسنغافورة.

وتعد التجربة التفاعلية المليئة بالألوان والحياة فرصة للضيوف من أطفال وعائلات للقيام برحلة عبر المناظر الطبيعية الخيالية ذات الألوان الباستيلية المصممة لجذب جميع الحواس، كما يمكن للزوار إطلاق العنان لخيالهم، واللعب والمرح بطريقة مبتكرة، وأخذ الكثير من الصور الغريبة.

ويتنقل الضيوف بين 10 غرف ذات طابع مميز، بما في ذلك حفرة الكرات، وحمام الفقاعات الهائلة، وغرفة الواقع الافتراضي، وغرفة LED تحت سطح البحر، وغرفة السيلفي، وغيرها، إذ تشكل تجربة مميزة تجمع بين الألوان وأشعة الليزر والأضواء والفقاعات، جنباً إلى جنب، مع تقنية العرض بزاوية 360 درجة والواقع الافتراضي التفاعلي، ما يشكل تجربة استثنائية.

وسيفتتح كوكب الفقاعات أمام الجمهور في ديسمبر المقبل في منارة السعديات، بجزيرة السعديات في أبوظبي.