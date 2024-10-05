"فيديو أصبح تريند".. مطعم يطرد موظفة لسبب لن تتخيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تزعم موظفة في محل يبيع حلوى "الوافل"، أنها طُردت بسبب نشر مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" انتشر على نطاق واسع.

وبحسب نيويورك بوست، نشرت ياديرا راميريز على تيك توك، مقطع فيديو، ظهرت فيه مع زملائها في العمل وهن يرقصن ويحركن شفاههن مع أغنية للرابر الأمريكية لاتو، أثناء غسل الأطباق وحساب النقود وتناول الوافلز، وحقق 28.2 مليون مشاهدة مع 4.1 مليون إعجاب.

ولكن في مقطع فيديو لاحق حقق 14.1 مليون مشاهدة، ادعت راميريز أنها طُردت من العمل بعد أن عملت في فرع أتلانتا لمدة ست سنوات.

وقالت في فيديو: "لقد طُردت للتو بسبب مقطع فيديو لتحدي Big Latto. أنا سعيدة لأنني قضيت ست سنوات في شركة ستطردني حرفيًا في يوم واحد من نشر مقطع فيديو واحد لا يضر أحدًا، وكان الجميع يشجعونه ويسعدون به حرفيًا".

شاركت أن المحل وضعها على ما أسمته "قائمة EFR"، وهو ما يعني "أساسًا أنني لا أستطيع الحصول على وظيفة مرة أخرى".

واعترفت أنها خرقت سياسة الشركة باستخدام الهواتف الشخصية خلال العمل، لكنها بررت بالقول إنها لم تتسبب في إيذاء أحد جراء سلوكها، رافضة العقاب القاسي، مقابل خرقها قوانين العمل.

وأكدت راميريز أن مديرين كانا حاضرين خلال تصوير الفيديو، وكانا على علم بما يجري، إلا أنهما نفيا الأمر، حتى أن أحدهما قام بنفسه بتسليمها جواب الطرد من العمل، مع العلم أنها الوحيدة التي طردت، ولم يُطرد أحد ممن كان معها في الفيديو.

لكن لم تكن النهاية سيئة للفتاة، إذ فازت بتحدي أغنية لاتو، وظهرت في فيديو، وهي ترقص مع لاتو بذاتها، ثم تتسلم منها مبلغ الجائزة، يبلغ مجموعها على الأرجح 10 آلاف دولار.

وأرفقته بتعليق، شرحت فيه أنها كانت مستاءة وحزينة، لكن الأمر انتهى، وستمضي قُدماً وتبحث عن عمل آخر تحقق فيه طموحاتها.

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